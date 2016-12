Grants ceļi ziemā tiek uzturēti, kaisot smiltis uz piebraukta sniega, taču lietus un atkušņa laikā šāda uzturēšana ir maz efektīva tāpēc, ka smilts tiek noskalota. Tāpat atkušņa laikā grants ceļu segas virskārta atkūst un grants segas konstrukcija pārmitrinās - tajā var sākt strauji veidoties defekti, ceļi zaudē nestspēju. Kamēr grants ceļš nav apžuvis, bedrīšu un risu veidošanos nav iespējams uzreiz novērst tāpēc, ka, uzbraucot ar smago tehniku un greiderējot pārmitrināto ceļu, situāciju var tikai pasliktināt un pilnīgi sabojāt ceļu. Grants segumu greiderē tikai tad, kad segums ir apžuvis. Šodien no plkst.2, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 48 AS ''Latvijas Autoceļu uzturētājs'' Ziemas dienesta tehnikas vienības.



LETA/Foto: Edijs Pālens/LETA

''Piektdienas rītā apledojums apgrūtināja braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem posmos no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, no Jēkabpils līdz Terehovai, no Grebņevas līdz Medumiem un pa Daugavpils apvedceļu. Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Jēkabpils, Ludzas, Madonas un Rēzeknes apkārtnē. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem,'' informēja LVC.