Viss ģeniālais ir vienkāršs! Amerikāņi izdomājuši veidu, kā paglābt tavus nošmulētos apavus. VIDEO

Iegādājoties labus apavus, tos vajag arī rūpīgi kopt, bet ne visi to prot un apzinās, kas īsti ir nepieciešams. Mūsdienās ikvienam mājās ir prāvs apavu kopšanas līdzekļu klāsts dažādām dzīves vajadzībām, tomēr nereti ar to nepietiek, jo vienkārši neapzinamies, kad īsti ko vajag lietot.ASV afroamerikāņu vidū nereti kedas jeb brīvā laika apavi tiek uztverti kā neatņemama vizuālā tēla sastāvdaļa, kurai vienmēr ir jābut perfektā stāvoklī. Tomēr gadās reizes, kad lielajā pilsētas burzmā kāds uzkāpj uz kājas vai vienkārši netīši nosmērē. Tā nu kāds Losandželosā bāzēts uzņēmējs izdomājis veidu, kā mūžīgo vēlmi - saglabāt skaistus un koptus apavus - pavisam vienkārši īstenot. Losandželosas "Mazajā Tokijā" atrodams pasaulē pirmais apavu tīrīšanas punktus. "Jason Markk" zīmola apavu tīrīšanas punkts tika atklāts jau 2014. gadā, un tajā darbojas apavu kopšanas tehniķi, kuri taviem apaviem izdarīs tiešām pašu labāko. Kā atzinis pats dibinātājs Džeisons Marks, šāds tīrīšanas punkts ir arī lielisks veids, kā cilvēki var izvairīties no milzīgas tīrīšanas līdzekļu kaudzes uzglabāšanas mājās, turklāt nedrīkst aizmirst, ka tā ir visai nopietna ķīmija.2007. gadā dibinātā uzņēmuma apavu kopšanas līdzekļi šobrīd ir nopērkami 30 dažādās pasaules valstīs un vairāk nekā 2000 veikalos.Varbūt pēc dažiem gadiem arī Latvijā kāds entuziasts vēlēsies atklāt līdzīgu apavu kopšanas punktus, jo jādomā, ka inetersantu tam netrūktu.