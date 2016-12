Ziemassvētku vakara dievkalpojums Vatikānā













































Ziemassvētku vakarā jādomā ne tikai par jaundzimušo Jēzu Kristu silītē, bet arī par par bērniem, "kas slēpjas pagrabā no bombardēšanas, uz lielas pilsētas trotuāriem, bēgļu pārpildītas laivas dibenā", sacīja Francisks dievlūdzējiem Svētā Pētera bazilikā Vatikānā.Pāvests arī nosodīja Ziemassvētku komercializāciju.Materiālisms "šajos Ziemassvētkos ir saņēmis mūs par ķīlniekiem", sacīja Francisks. "Mums no tā jāatbrīvojas!" viņš aicināja.Svētdien no Svētā Pētera bazilikas balkona pāvests teiks savu tradicionālo Ziemassvētku dienas vēstījumu "Urbi et Orbi" ("Pilsētai un pasaulei").