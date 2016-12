Porziņģis apņēmības pilns šosezon piedalīties visās "Knicks" spēlēs

Kristaps Porziņģis spēlē pret "Suns"















































Kristapa Porziņģa aktīvais sniegums pret Sakramento "Kings"



























Kristaps Porziņģis salādē 31 punktu pret "Trail Blazers"























Porziņģis "Pistons" grozā salādē 35 punktus







































Kristaps Porziņģis pret Jūtas "Jazz"

















"Vēlos to izdarīt (aizvadīt 82 spēles), lai pierādītu, ka mans ķermenis to var izturēt," Porziņģa teikto citē Ziemeļamerikas sporta medijs ESPN. "Es veltu lielu uzmanību tam, lai pēc katras spēles pienācīgi atjaunotos un būtu gatavs katrai nākamajai cīņai. Ceru, ka man būs gara NBA karjera, tāpēc svarīgi saprast, cik grūta ir visa sezona, kā arī, zinot, ka esmu vajadzīgs komandai, būt gatavam katrai cīņai."Porziņģis, pirmkārt, vēlas pierādīt sev, ka ir gatavs tik garai sezonai, otrkārt, vēlas apklusināt skeptiķus, kuri uzskata, ka tik kalsns spēlētājs no Eiropas nevar izturēt tik lielas slodzes."Protams, manam ķermenim nav viegli, bet es vēlos aizvadīt pilnu sezonu. Zinu, ka varu to izdarīt, tāpēc atliek cerēt, ka sezonas gaitā būšu vesels un negūšu savainojumus," piebilda Porziņģis, kurš šonedēļ tika atdzīts par 2016.gada Latvijas labākō sportistu.Pērn Porziņģis aizvadīja 72 spēles, jo sezonas beigās guva pleca traumu, kuras dēļ bija spiests izlaist desmit spēles.Iepriekšējā spēlē ceturtdien latvietis iedzīvojās ceļgala sasitumā, tāpēc spēlē pret Orlando "Magic" viņš mača beigās palika malā. Porziņģis gan bija gatavs doties laukumā, taču galvenais treneris Džefs Hornačeks lēma viņu pasaudzēt.Piektdien Porziņģis piedalījās "Knicks" treniņā, kurā jutās jau daudz labāk, pēc tam paziņojot, ka būs gatavs svētdienas spēlei pret Bostonas "Celtics" komandu."Jūtos ļoti labi. Ceļgals joprojām ir jūtīgs, taču ar katru brīdi kļūst labāk. Ir neliels sapampums, taču tas netraucēs spēlēt," sacīja Porziņģis.Šosezon latvietis 29 mačos ir guvis 19,9 punktus vidēji spēlē, kā arī izcīnījis 7,6 atlēkušās bumbas.Pirms svētdienas spēles ar "Celtic" vienību "Knicks" ar 16 uzvarām 29 mačos ieņem piekto vietu Austrumu konferencē, kur līdere ar 22 uzvarām 28 mačos ir Klīvlendas "Cavaliers". Tikmēr "Celtic" ar 17 panākumiem 30 cīņās ir trešajā pozīcijā.Rietumu konferencē vadībā ar 27 uzvarām 31 spēlē ir Goldensteitas "Warriors", kamēr Dāvja Bertāna pārstāvētā Sananatonio "Spurs", kas svētdien uzņems Čikāgas "Bulls", ar 24 uzvarām 30 dueļos ir otrajā vietā.