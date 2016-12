Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 26. decembris

Daudzi Auni jau no rīta jutīs īpaši labu pašsajūtu un spēcīgu dzimumtieksmi jeb libido. Kam ir draudziņš, tas ar draudziņu, kam nav draudziņa, tas ar... Šodiena izcili piemērota priekpilniem bezbēdīgiem pasākumiem, jebkādus darbus un pienākumus vēlams atvirzīt otrajā plānā. Enerģijas ieguves un nesavtīgas došanas diena.Var nākties cīnīties ar smacējošu pienākuma apziņu un sajūtu, ka īsti nevar tikt kārotajā mieriņā. Spēcīgs dzinulis būs idejas, kurām beidzot parādīsies ne tikai aptuvena forma, bet arī saturs. Jēgpilna darbošanās savā jomā. Mūzika, māksla - audiovizuāli kairinājumi var aizvest pie lieliska ideju piepildījuma.Daudziem Dvīņiem nāksies saskarties ar skarbo realitāti - ar neizdarītiem darbiem un neizpildītiem solījumiem. Vainas apziņa, sajūta, ka nekas nav paspēts. Ja vien iespējams, ar traucējošiem apstākļiem centies tikt galā kaut vai pavirši, tā teikt, skata pēc. Nopietniem jautājumiem pievērsies nedēļas vidū, ne šodien.Lielākoties viss ies no rokas, sevišķi tajās jomās, kurās iestrādes veiktas jau novembra izskaņā. Jo vairāk darbosies, jo vairāk būs enerģijas. Gribēt paspēt visu vienā dienā nebūs iespējams. Šodien Vēžiem var sanākt laba komunikācija ar kādu īpaši iedvesmojošu personību.Vislielāko prieku sagādās sarunas ar pašiem tuvākajiem un mīļākajiem, sen neredzētiem mīļiem radiem. Gūtā enerģija būs tāda, kas darbosies gluži kā benzīns nākamo pusgadu! Lielisks laiks, lai ieņemtu mazuli. Pozitīvisms un cerības visapkārt Lauvām un pašās Lauvās.Mīlas lietas un visi ar to saistītie kreņķi ies rokrokā. Neprecētie Jaunavas gluži negaidīti var sastapt savu nākamo dvēseles draugu, un tas šodien var notikt jebkur - arī lielveikalā, piemēram. Šodien nebremzē savus impulsus un instinktus, un zvaigznes parādīs pareizo ejamo ceļu!Svētku brīvdienas, iespējams, Svarus izsitušas no ierastā ritma, un sagādājušas arī ne visai patīkamus momentus. Lielu uzmanību prasīs neizdarītais. Tieši šodien pie tevis var nonākt informācija, kuru ir vērts izanalizēt no visām pusēm, lai vēlāk neiebrauktu auzās ar kļūdainiem secinājumiem.Milzīgu gandarījumu šodien var dot darbošanās kāda cita - ne savās - interesēs. Piemēram, jebkādi labdarības pasākumi nāks atpakaļ liela prieka izskatā. Veiksmīga diena tiem, kas tic mīlestībai no pirmā acu skatiena. Šodien vari sastapt īpaši iedvesmojošu pretējā dzimuma cilvēku.Mētāšanās no vienas galējības otrā. Daudziem - neprasme laikus apstāties. Šodien īpaši jāpiedomā pie morāles aspektiem it visā, ko dari. Padomus nesniedz un neprasi, tas viss šodien Strēlniekam nedos neko labu. Krāj naudu, lieki tēriņi var patiešām smagi iesist pa kabatu.Palaid vaļīgāk prasības pret sevi, sevišķi darba kontekstā. Ja vien vari atļauties, šodien vispār nevajadzētu daudz strādāt, un noteikti nedrīkst parakstīt svarīgus dokumentus vai veikt lielus soļus lielos projektos. Šodien labāk jutīsies apkalpojošā sfērā strādājošie, jo uzņēmējiem diena var būt grūta.Ģimenisko vērtību stiprināšana, iesaistot jauno paaudzi, būtu visnoderīgākais, ko šodien vari darīt. Pat ja jāpiespiežas un jādara lietas, ko īsti negribas, beigu galā gandarījumu gūsi. Ūdensvīra vīrieši šodien drīkst bildināt savu izredzēto, tas, visticamāk, būs ārkārtīgi baudpilns pasākums.Jūtas ar prātu kārtējo reizi disbalansā, un daudzas Zivis jau vairākas dienas ir nokaitētā stāvoklī, tikai visu patur sevī. Šodien neļaujies emociju izvirdumam, jo pēc tam var nākties gauži raudāt. Dari parastas sadzīviskas lietas, kas neprasa iedziļināšanos.