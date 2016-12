Tavs horoskops šodienai. Otrdiena, 27. decembris

Patīkamus mirkļus var sagādāt kāda aizkavējusies svētku dāvana. Aunam nebūs grūti atgriezties darba ritmā, un uz tā rēķina citi var censties "izbraukt". Savas iemīļotākās nodarbes vislabāk izdosies paveikt mierā, klusumā un vienatnē. Paveicies tiem, kuri var turpināt svinēt.Iespējams, buksēs darba lietas. Var aizkavēties finansējums vai būt pat lielāks zaudējums - kāds no kolēģiem, padotajiem negaidīti pateiks ardievas. Jebkuras aizķeršanās jāuztver kā motivācija darboties vēl aktīvāk. Sirdī vientuļajiem Vēršiem lieliska komunikācija ar personu, kas nesen iepatikusies.Daiļā dzimuma pārstāves diskomforta sajūtu drīkst mazināt gluži egoistiskos pasākumos, piemēram, aizejot iepirkties un pat iztērējot pēdējo naudu. Šodien ļoti veiksmīgi būs tie pirkumi, kas jau sen bijuši kā spēcīga vēlme, taču nemitīgi atlikti.Piemērots laiks, lai plānotu ceļojumu, īpaši tādus, kas saistīti ar mīlas attiecībām. Ja svešumā dzīvo kāds mīļš cilvēks, visas zvaigznes stāvēs klāt, lai tu pie viņa varētu bez raizēm aizbraukt. Lietišķām darbībām un darbam ar papīriem, dokumentiem šodien ne pārāk piemērots laiks.Iluzoras attiecības un uzceltās smilšu pilis sabruks, atstājot tevi aci pret aci ar realitāti. Nestabilas var kļūt pat laulības, tāpēc šodien prātīgi būtu padomāt par gaužām prozaisku nodrošinājumu. Var slēgt laulību līgumu, dalīt mantu, iet pie notāra kārtot privātas attiecības.Šodiena sola labus ienākumus tiem, kuriem līdz šim nauda nav kritusi no gaisa. Atmaksāsies investīcijas, vari saņemt negaidītu dāvinājumu. Materiālās vērtības šodien sildīs sirdi, un uz šādas labsajūtas pamata var izdoties arī skaistas mīlestības dzimšana.Atgriešanās pie saknēm, svarīgu ģimenes saišu pārcilāšana un stiprināšana. Kāds gados vecs radinieks var drīz doties prom, un tas vienos visus. Lai izbēgtu no nelādzīga garastāvokļa, vērts rosīties mājās, ieviešot pārmaiņas. Kaut vai pārbīdi mēbeles un iegādājies ko jaunu un skaistu.Pirms gada beigām vērts atjaunot senus kontaktus. Satikšanās ar sen neredzētiem cilvēkiem būs tīrā bauda, turklāt dažas tikšanās būs liktenīgas un jaunajā gadā var nest būtiskas pārmaiņas. Labklājības pieaugums, atvasīte vai skaists īpašums - atbalss būs.Viens muļķīgs izteikums var maksāt tavu reputāciju. Rūpīgi pieskati, ko paud publiski! Tas attiecas arī uz ierakstiem sociālajos tīklos. Popularitāte būs, taču drīzāk ar mīnus zīmi. Darbā iespējami ārkārtas apstākļi, negaidīti pavērsieni.Optimisms ļaus ieraudzīt apkārt lietas, kas vēlāk var nest augļus. Lai kādas būtu nepatikšanas darbā, saglabā pozitīvu skatu un veselīgu pašironiju. Nepārpūlies un nedari darbus citu vietā. Pēcpusdienā atrodi laiku ilgstošai vienatnei un "savācies" pirms kārtīga darba cēliena.Mēģinājums nošķirties no kolektīva nebūs veiksmīgs. Tāpat šodien labāk neriskē priekšniecībai izteikt visu, kas sakrājies uz sirds. Šī nav piemērota diena taisnības meklēšanai, tam varēsi pievērsties jau nākamā gada sākumā. Dziesmas un dziedāšana ļaus gūt gandarījumu.Ideālistisks un romantisks noskaņojums, kam gan būs grūti atrast fiziskas izpausmes veidus. Varētu teikt tā: ko šodien sēsi, to jau nedēļas nogalē pļausi. Vari sarunāt randiņu ar kādu iepatikušos personu, taču šodien gan to nevajadzētu realizēt. Visam savs laiks, bez steigas.