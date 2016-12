VTB līgas vājākās komandas spēlētājs aizvadījis fantastisku maču

"Parma" savā laukumā cieta neveiksmi ar 98:105 (23:19, 21:23, 21:24, 27:26, 6:13), bet Andjušičs šajā mačā nopelnīja 46 efektivitātes punktus.

Vienotās līgas rekords efektivitātes punktu ziņā pieder "Unics" basketbolistam Kītam Lengfordam, kurš 2009./2010.gada sezonā tika pie 49 efektivitates punktiem, bet šosezon 30.oktobra spēlē viņš pret Minskas "Cmoki" sapelnīja 47 šādus punktus. Zīmīgi, ka Lengfords, kurš ir šīs sezonas Vienotās līgas ceturtais rezultatīvākais spēlētājs, svētdienas mačā nepiedalījās.

Vienotās līgas debitante "Parma" svētdienas mačā bija labāka spēles sākumā, iegūstot pat 11 punktu pārsvaru (16:5), tomēr otrā puslaika sākumā "Unics" jau spēja izvirzīties vadībā ar 47:44.

"Unics" pēc tam ilgi bija vadībā un piecas minūtes pirms pamatlaika beigām viņiem bija astoņu punktu handikaps (83:75). Tomēr "Parma" spēja atspēlēties un pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 92:92.

Savukārt pagarinājumā labāki jau bija "Unics" vīri, beigās svinot uzvaru ar 105:98.

Kazaņas komandā Orlando Džonsons sameta 34 punktus, bet zaudētājiem Andjušičs izcēlās ar 40 punktiem. Serbu aizsargs trāpīja septiņus no desmit divpunktu metieniem, sešus no septiņiem tālmetieniem un astoņus no desmit "sodiņiem". Serbs izcīnīja arī sešas atlēkušās bumbas un izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, pārķerot divas bumbas, nopelnot četras piezīmes un izprovocējot deviņus pretinieku pārkāpumus.



Andjušiča 40 gūtie punkti ir atkārtots trešais labākais rādītājs līgā. Turnīra rekordists ar 42 punktiem ir Lengfords, bet Rendijs Kalpepers vienā no 2013./2014.gada sezonas spēlēm guva 41 punktu, kamēr 40 punktus iepriekšējā sezonā guva arī Jegors Vjaļcevs.

"Unics" pēc šī mača ar desmit uzvarām 11 spēlēs ir kļuvusi par Vienotās līgas līderi, kamēr Maskavas CSKA ir deviņi panākumi desmit mačos.

Astoto vietu ar četrām uzvarām deviņās spēlēs ieņem "VEF Rīga", bet "Parma" nu ir zaudējusi visos 11 šosezon turnīrā aizvadītos mačos.



LETA/Foto: Vida Press