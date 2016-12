Pazemes grūdiena epicentrs atradās aptuveni 225 kilometrus uz dienvidrietumiem no Puertomontas, netālu no Čilojes salas dienvidu gala, relatīvi mazapdzīvotā vietā. No galvaspilsētas Santjago šo reģionu šķir aptuveni 1300 kilometri.

Tūdaļ pēc zemestrīces Klusā okeāna Cunami brīdināšanas centrs izziņoja reģionālu cunami trauksmi, pieļaujot, ka Čīles piekrastē cunami viļņu augstums varētu sasniegt vienu līdz trīs metrus, bet kopumā cunami iespējams garā piekrastes joslā, līdz pat 1000 kilometrus no epicentra. Piesardzības dēļ tika izdoti evakuācijas rīkojumi Araukānijas, Biobio, Losriosas un Aisenas reģionā.

Pēc pusotras stundas trauksme tika atsaukta, tomēr cilvēkiem ieteikts vēl vairākas stundas neatstāt bez ievērības iespējamās nelielās ūdens līmeņa svārstības piekrastē.