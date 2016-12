Citas problēmas šajā sakarā nav konstatētas. Jaunieši Rīgā ieradīsies 28.decembrī, bet tikmēr brīvprātīgie turpina iekārtot pasākumu vietas, aģentūrai LETA pastāstīja Eiropas jauniešu tikšanās Mediju centra koordinatore Gunta Ziemele.Jau ziņots, ka decembra vidū pasākuma pārstāvji pauda satraukumu, ka vēl aptuveni 7000 jauniešu trūkst mājvietu, taču vēlāk piedāvāto mājvietu skaits Rīgā un tās apkārtnē ievērojami pieauga.No 28.decembra līdz 1.janvārim Rīgā norisināsies Tezē Eiropas Jauniešu tikšanās, uz kuru ieradīsies ap 15 000 jauniešu no gandrīz visām Eiropas valstīm, kā arī Korejas, Japānas, Honkongas, Āfrikas un Amerikas Savienotajām Valstīm.Kopējos Tezē kopienas tikšanās pasākumos var piedalīties ikviens, neatkarīgi no vecuma. Katru dienu no 28.decembra līdz 31.decembrim vakara lūgšanas sāksies plkst.19 arēnā "Rīga", bet dienas lūgšanas - plkst.13.15 visās Vecrīgas baznīcās. Tāpat katrs interesents var piedalīties ar kultūru, mākslu, mūziku, vēsturi, ticību, latviešu tradicionālajām dejām un dziesmām saistītajos semināros.