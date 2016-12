Gada labākais futbolists Vaņins: "Esmu ļoti laimīgs par izvēli pāriet uz "Zurich" komandu"

LETA jau vēstīja, ka Vaņins otro gadu pēc kārtas un ceturto reizi karjerā tika nosaukts par Latvijas gada labāko futbolistu.Vaņins ir pirmais Latvijas spēlētājs, kurš karjerā ticis pie četrām valsts gada labākā futbolista balvām.Pašlaik 36 gadus vecais Vaņins šādu godu iepriekš izpelnījās arī 2008. un 2013.gadā, kā arī pērn. Zīmīgi, ka tādējādi vārtsarga pozīcijas spēlētājs par Latvijas labāko futbolistu tiek nosaukts jau ceturto gadu pēc kārtas, jo aizpērn šo balvu ieguva nu jau karjeru noslēgušais Aleksandrs Koliņko."Biju patīkami izbrīnīts, kad uzzināju, ka atkal esmu atzīts par labāko. Man tas bija liels pārsteigums! Paldies visiem, kas par mani balsoja un sūtīja sveicienus. Esmu saņēmis apsveikumus gan no komandas biedriem un faniem klātienē, gan sociālajos tīklos. Protams, cenšos darīt savu darbu pēc iespējas labāk. Ņemot vērā, ka šogad Latvijas labākā futbolista godu gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē [Marija Ibragimova] saņēma vārtsargi, tas nozīmē, ka mūsu vārtsargu skola ir ļoti stipra. Manā gadījumā īpaši jānovērtē Ilūkstes skola. Ļoti ceru, ka nākotnē labi futbola vārtsargi no Latgales izrausies un iekļūs spēcīgos Eiropas klubos," uzsver Vaņins.Vaņins ir stabils Latvijas izlases pirmais numurs. Kopš 2009.gada Vaņins pārstāvēja citu Šveices komandu "Sion", kurā ilgstoši bija pamatvārtsargs, taču iepriekšējās sezonas beigu daļā viņš zaudēja vietu Sjonas kluba vārtos. Jūnijā latvietis pievienojās Šveices pēc spēka otrās līgas komandai "Zurich", kas iepriekšējā sezonā ieguva Šveices kausu, tādējādi tiekot pie tiesībām UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā."Gads dalāms divās daļās, līdz vasarai tā ir "Sion", pēc tam "Zurich". Sjonas klubā pavadīju septiņus gadus, ieguvām divus Šveices kausus. Taču tā sanāca, ka vasarā man vajadzēja pamainīt klubu, turklāt arī iepriekšējās sezonas noslēgums nebija no tiem veiksmīgākajiem. Zaudēju vietu pamatsastāvā, tāpēc varbūt arī vajadzēja kaut ko pamainīt savā dzīvē, jo, esot vienā vietā, brīžiem jau sāc kaut kur regresēt, nevis progresēt. Vasarā es pārgāju uz Cīrihes klubu, un šobrīd esmu ļoti laimīgs par izvēli. Tā deva iespēju atkal spēlēt un progresēt," stāsta Vaņins.Eirokausos "Zurich" līdz pēdējai kārtai cīnījās par vietu izslēgšanas turnīrā, taču 1/16 finālā neiekļuva."UEFA Eiropas līgā nostartējām ļoti cienīgi. Lai iekļūtu izslēgšanas turnīrā, vajadzēja tikai uzvarēt Turcijā Ankaras "Osmanlispor". Šobrīd varbūt ir viegli par to šādi teikt, tas tomēr bija grūts uzdevums, jo spēlējām izbraukumā un arī turkiem mājās vajadzēja vinnēt, lai tiktu tālāk. Ņemot vērā, ka šogad esam komanda no Šveices otrās līgas, laukumā izskatījāmies ļoti cienīgi arī pret tādiem pretiniekiem kā spāņu "Villarreal", rumāņu Bukarestes "Steaua". Uzvarējām Turcijas klubu savā laukumā, izcīnījām divus neizšķirtus pret Rumānijas klubu, bijām ļoti tuvu mājās uzvarai pret "Villarreal". Domāju, ka līdzjutējiem un kluba vadībai jābūt apmierinātiem par šādu sniegumu! Arī mēs kā komanda palikām apmierināti ar savu parādīto futbolu. Jā, noslēdzošajā spēlē grupu turnīrā Turcijā mums nepaveicās, bet tas ir futbols, arī tā gadās," skaidro vārtsargs.Savukārt Šveices pēc spēka otrajā līgā "Zurich" pēc 18 mačiem jeb puses no turnīra ir pārliecinoša līdere, tuvāko sekotāju apsteidzot par 12 punktiem un braši soļojot pretī augstākajai divīzijai. Ar 18 mačos ielaistiem desmit vārtiem "Zurich" ir pārliecinoši labākā komanda turnīrā šajā statistikas rādītājā, lielu artavu dodot arī Vaņinam."Galvenais mērķis ir uzvara Šveices pēc spēka otrās līgas čempionātā un atgriešanās augstākajā līgā! Šajā sezonā gribam arī pacīnīties par Šveices kausu, kas garantē vietu UEFA Eiropas līgā nākamgad. Kausa ceturtdaļfinālā mēs spēlēsim pret "Basel" [Šveices čempioni]. Pirmkārt, mums jāiekļūst kausa finālā, kur izredzes jau būs "50 pret 50". Mūsu treneris komandai neļauj atslābināties. Mums jātrenējas un jāspēlē ar maksimālu atdevi, neskatoties pret kādu komandu spēlējam. Manuprāt, tas komandai nāk tikai par labu," stāsta vārtsargs.Vaņins šogad Latvijas izlases sastāvā izcīnīja savu ceturto Baltijas kausu karjerā."Ceru, ka izcīnīšu vēl pāris kausus! 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklu iesākām labi, uzvarējām Andoru, bet izgāzāmies pret Fēru salām un Ungāriju. Šīs divas spēles mājās mums vajadzēja uzvarēt. Novembrī zaudējām portugāļiem, taču, vērtējot spēli, pret Eiropas čempioniem, manuprāt, izskatījāmies ļoti cienīgi, jo rādījām ļoti labu futbolu, centāmies veidot momentus pie pretinieka vārtiem, arī paši guvām vārtus, taču nedaudz pietrūka meistarības, ielaidām trīs vārtus otrajā puslaikā. Tomēr kopumā pret Portugāli izskatījāmies ļoti cienīgi," secina Vaņins.Tāpat Vaņins vairās minēt, vai karjeras beigās atgriezīsies Latvijā un pārstāvēs kādu pašmāju komandu."Ja runājam par spēlēšanu, tad diezin vai atgriezīšos Latvijā. Ne tuvākajā laikā, bet nākotnē es taisos noslēgt savu profesionālo spēlētāja karjeru Šveicē. Taču, ja tāda situācija kādreiz būtu un man vajadzēs pieņemt šādu lēmumu, tad es atgrieztos "Ventspils" rindās," pauž Vaņins.Vārtsargs arī nākamajā sezonā centīsies kļūt par Latvijas gada labāko futbolistu."Es no savas puses centīšos darīt savu darbu labāk un labāk arī nākamajā sezonā! Tad jau nākamā gada beigās futbola sabiedrības balsojums parādīs to, vai esmu trenējies un spēlējis pietiekoši labi, lai atkal kļūtu par Latvijas labāko futbolisti," saka Vaņins.Ja Vaņinam būtu iespēja nosaukt kādu citu par šī gada Latvijas labāko futbolistu, viņš izvēlētos uzbrucēju Artjomu Rudņevu."Vairāki mūsu līderi guva traumas sezonas laikā. Ja visi būtu veseli, tad šo balvu varētu dot Denisam Rakelam, Kasparam Dubram. Es personīgi balsotu par Artjomu Rudņevu. Viņš vasarā Vācijā pamainīja komandu, atgriezās laukumā, tagad Ķelnes kluba rindās regulāri spēlē, gūst vārtus Bundeslīgā," min Vaņins.Tāpat Vaņins aicina līdzjutējus atbalstīt Latvijas izlasi, neskatoties uz tās līdzšinējiem rezultātiem 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā."Jaunajā gadā mēs centīsimies izlabot šo situāciju, kurā esam nonākuši. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts izlases spēlēs klātienē un arī medijos. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo mēs spēlējam jums, mūsu līdzjutējiem un visiem cilvēkiem, kas mūs atbalsta," atzīmē Vaņins.