17 gadu vecajam Džerelam Laram (Jerell Lara) šī noteikti bija laimīgākā diena mūžā. Tieši pirms Ziemassvētku mača viņš saņēma dāvanu no sava elka Karmelo Entonija, turklāt šī dāvana bija katra zēna sapnis – automašīna. Diemžēl iespaidīgās dāvanas saņēmējam pirms 18 mēnešiem atklāta smaga slimība – viņš sirgst ar retas formas vēzi. Automašīnas “Kia” atslēgas zēna ģimenei pasniedza basketbolists pats, un puiša mamma tajā mirklī nespēja valdīt asaras.



