Pārmaiņas ir tik nepārprotamas un pastāvīgas, ka, tikai veicot sieviešu smadzeņu magnētisko rezonansi, var precīzi noteikt – ir šai sievietei bērns vai nav, vēstīts izdevumā “Nature Neuroscience”.Šīs pārmaiņas izskatoties kā rūpīgi izdzēsti savienojumi, kas acīmredzot palīdz sievietei labāk koncentrēties tieši uz bērnu, saka zinātnieki. Un, kaut arī teju ikviena sieviete, kam nesen piedzimis bērns, sūdzas, kas viņai galva ir gandrīz vai kā vates piebāzta, dzīvo kā miglā un nespēj sakarīgi padomāt (nu, vismaz kādu laiku), pētnieki apgalvo: izanalizējot sieviešu smadzenes, neesot konstatētas nekādas “zīdaiņu smadzeņu” pazīmes. Sievietēm veikti atmiņas un vārdu krājuma pārbaudes testi gan pirms dzemdībām, gan pēc tam – un rezultāti neatšķīrās.“Mūsu savāktie fakti pirmo reizi nepārprotami pierāda, ka grūtniecība atstāj paliekošas pārmaiņas sievietes smadzenēs,” raksta Elseline Hoekzema no Leidenes universitātes Nīderlandē un viņas kolēģes no Barselonas universitātes Spānijā.Viņas 25 sievietēm veica smadzeņu magnētiskās rezonanses pētījumu pirms grūtniecības un pēc tam ne ilgāk kā 2 gadus pēc dzemdībām. Tāpat zinātnieces izpētīja 36 vīriešu smadzenes, no kuriem 19 ir kļuvuši par tētiem saviem pirmajiem bērniem. Hoekzema un viņas kolēģes secināja, ka sievietēm, kuras nesen bija piedzemdējušas pirmo mazuli, smadzenēs ir mazāk pelēkās vielas – noteiktu smadzeņu šūnu. Pēc neiroloģijas speciālistu uzskata, šīs “nenoēnotās” zonas ir atbildīgas par citu cilvēku domu un jūtu izpratni. Vīriešu smadzenēs šādas pārmaiņas netika konstatētas.Jo lielākas pārmaiņas smadzenēs, jo vairāk māmiņa pieķeras savam mazulim, saka zinātnieki. “Šie rezultāti apstiprina, ka grūtniecība maina cilvēka smadzeņu pelēkās vielas struktūru un jau laikus sievietei palīdz adaptēties un psiholoģiski kļūt par māmiņu,” viņas saka. Citiem vārdiem sakot, tas palīdz sievietei kļūt par labāku māti.Hoekzema lieliski saprot, ko runā: analizējot pētījuma datus, viņa pati gaidīja mazuli. “Es patiešām jūtos kā cits cilvēks,” zinātniece stāstīja “NBC News”. “Nespēju šo sajūtu precīzi aprakstīt, turklāt zinātniskā pētījumā nebūtu profesionāli izmanot savu personisko pieredzi,” viņa jokojot piebilda.Patlaban pētniece atkal ir gaidībās, turklāt, pēc viņas teiktā, pētījuma laikā mazuļi pieteikušies vēl divām viņas kolēģēm. Taču visas zinātnieces īpaši piedomājušas par to, lai savu privāto pieredzi nejauktu kopā ar pētījumu.Starp citu, ir vēl kāds laiks cilvēka dzīvē, kad smadzenēs ir daudz hormonu un notiek nevajadzīgo savienojumu dzēšana: tas ir posms uzreiz pēc dzimumnobrieduma.Pētnieki uzsver, ka, dzēšot nevajadzīgos vai neizmantotos savienojumus, smadzenes var koncentrēties tikai uz to, kas ir svarīgs. Vismaz viena pētījuma secinājumos norādīts, ka nespēja iztīrīt smadzeņu shēmas var būt viens no šizofrēnijas simptomiem.“Pusaudža gados notiekošā neizmantoto smadzeņu savienojumu dzēšana ir svarīgs process, lai smadzeņu shēmas pilnveidotos. Šāda piemērošanās ir būtiska veselīgai apziņai, emocionālajai un sociālajai attīstībai,” atzīst pētnieku komanda.“Uz iegūto rezultātu bāzes varam izdarīt pieņēmumu, ka grūtniecības laikā sievietes smadzenēs notiek tālāka nervu sistēmas tīkla nobriešana un specializēšanās,” viņas piebilst.Vismaz daži pētījumi ir parādījuši, ka sievietes grūtnieces labāk atpazīst citu cilvēku sejas izteiksmes un emocijas, uzsver zinātnieces.Hoekzema atzīst: ja vēlas šo fenomenu pētīt dziļāk, jāveic vēl citi pētījumi, piemēram, jāanalizē to dāmu smadzenes, kuras ir adoptējušas bērnus vai arī plāno to darīt. Tas palīdzēs noskaidrot, vai minētas smadzeņu pārmaiņas rada grūtniecībai raksturīgās hormonālās sistēmas izmaiņas – vai varbūt smadzenes “pārkārtojas”, rūpējoties par bērniem.