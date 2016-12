Cilvēki Krievijā ar ziediem un svecītēm piemin aviokatastrofas upurus









































































Aģentūra "Interfax" raksta, ka šobrīd no jūras dzīlēm izdevies izcelt 80 bojāgājušos. Lai arī atpazīšana vēl nav notikusi, izskanējis, ka izdevies atrast arī apkalpes locekļa līķi.Krasnodaras apgabala gubernators Venjamins Kondratjevs medijiem pastāstīja, ka pirmajās stundās pēc katastrofas meklēšanas darbos metās Soču iedzīvotāji, kuri ar privātajiem ūdens transportlīdzekļiem devās jūrā, cerot izglābt kādu izdzīvojušo. "Vakar tas satricināja, šķiet, visus Soču iedzīvotājus. Pirmajās traģēdijas stundās, tiklīdz kļuva zināms, viņi ar saviem kuteriem un laivām devās jūrā, lai, kā paši teica, glābtu izdzīvojušos. Viņi cerēja, ka kāds vēl ķepurosies ūdenī," viņš teica."Liecinieku sniegtā informācija un citi izmeklēšanas laikā iegūtie dati liecina, ka lidmašīna, iespējams, kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja uzņemt augstumu un iegāzās jūrā. Iespējamie iemesli ir pārlieku lielais svars vai tehniska problēma," aģentūrai "Interfax" pastāstīja izmeklēšanai pietuvināts avots.Arī aculiecinieki esot sacījuši, ka lidmašīna lidojusi neierasti zemu un neuzņēma augstumu.Kā galvenā versija šobrīd tiek izskatīta tehniska problēma gaisa kuģa ierīcēs. Tiesa, nav izslēgts arī cilvēciskais faktors, kas varēja ietekmēt iznākumu kritiskas situācijas brīdī. Izskanējusī versija par nekvalitatīvu degvielu, taču tiek norādīts, ka to pašu degvielu izmantojušas arī citas lidmašīnas, kas todien pacēlās, un nekādas problēmas konstatētas netika - citi gaisa kuģi lidojumus izpildīja veiksmīgi. Versija par teroraktu ir noraidīta, sakot, ka nav nekādu pazīmju, kas varētu liecināt par notikušu uzbrukumu.Anonīmu avotu sniegtajās ziņās izskanēja informācija, ka "Tu-154" katastrofā bojāgājušajiem mugurā bija glābšanas vestes, taču atbildīgās amatpersonas šo informāciju noraidīja, sakot, ka tās ir baumas un spekulācijas.Jau ziņots, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna "Tu-154" ar 92 cilvēkiem svētdien avarēja dažas minūtes pēc pacelšanās Sočos. Ar to sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un žurnālisti.Lidmašīna iegāzās Melnajā jūrā. Tiek uzskatīts, ka avārijā izdzīvojušo nav.