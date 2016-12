Džordža Maikla partneris atklāj, ka atradis viņu mirušu gultā; ar skumju tvītu atvadās no mīļotā

Cilvēki sēro pie aizsaulē aizgājušā Džordža Maikla mājas















































































































56 attēli

Džordžs Maikls ar mīļoto vīrieti Šveicē













































23 attēli

Libāniešu izcelsmes slavenību frizieris un modelis Fovass, ar kuru Džordžs Maikls bija kopā vairākus gadus, "Twitter" ierakstījis, ka šos Ziemassvētkus nespēs aizmirst, jo no rīta atklājis, ka viņa partneris ir miris. "Es nekad nepārstāšu ilgoties pēc tevis," rakstījis mūziķa mīļotais, vēstī britu tabloīdi.Pie šī ieraksta birst tūkstošiem līdzjūtības vārdu, kuros ļaudis pauž bēdas par šo zaudējumu un saka, ka nespēj pat iedomāties, kādas sāpes Favozs šobrīd izjūt.Lai arī medijiem nebija noslēpums par abu kopābūšanu, Fovazs publiskajā telpā neafišēja abu attiecības līdz pat šodienai, kad publicējis šo skumjo ierakstu un profila attēlu, kur abi redzami kopā.Zīmīgi, ka pēc Maikla nāves cilvēki sāka dalīties stāstiem, kas apliecina, cik liels labdaris bijis mūziķis, turklāt ar saviem labajiem darbiem viņš nav vēlējies dižoties publiski. Saskaņā ar cilvēku teikto, Maikls ziedojis ievērojamas naudas summas grūtībās nonākušajiem, tostarp ļaudīm, par kuriem viņš dzirdēja televīzijā vai vienkārši satika pats.Izskanējis, ka Maikls ziedojis 15 tūkstošus sterliņa mārciņu neauglības ārstēšanai kādai sievietei, par kuras stāstu dzirdēja kādā televīzijas raidījumā, vēstī "Mail Online". Kāds žurnālists tikmēr vēstī, ka mūziķis iedevis 5000 mārciņu dzeramnaudu viesmīlei, kura nespēja atmaksāt savus studiju parādus.Kāda sieviete vārdā Emilīna Mondo internetā rakstījusi: "Džordžs Maikls anonīmi strādājis bezpajumtnieku patversmē, kurā es biju brīvprātīgā. Es nevienam to neteicu, jo viņš man lūdza neizpaust. Tāds viņš bija." Mediji norāda, ka tie ir tikai daži no viņa labajiem darbiem - Maikls nereti iesaistījās labdarībā un vēlējās palīdzēt citiem.Jau ziņots, ka 53 gadus vecais Maikls nomira Ziemassvētkos sirds mazspējas dēļ, satricinot miljoniem cilvēku visā pasaulē.