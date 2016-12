Pirmos panākumus aktrises karjerā Smita piedzīvoja, jau pārsniegusi 40 gadu slieksni, kad viņa atveidoja lomu režisora Maika Lī televīzijas filmā "Bleak Moments". Tai sekoja lomas seriālos "Emmerdale Farm" un "Last of the Summer Wine", kas viņu padarīja par vienu no pazīstamākajām britu 70.gadu televīzijas aktrisēm.

Par Megijas Smitas varones mātes atveidojumu komēdijā "A Private Function" viņa saņēma BAFTA balvu kā labākā otrā plāna aktrise.

90.gados Smita atzinību izpelnījās par Letīcijas Kroplijas atveidojumu seriālā "Diblijas vikāre".

Sākot ar 1998.gadu, viņa atveidoja Nanas lomu situāciju komēdijā "The Royle Family" ("Roilu ģimene")

Smitas kino lomu vidū ir varones tādās filmās kā "Charlie and the Chocolate Factory" ("Čārlijs un šokolādes fabrika"), "City of Ember" ("Gaismas pilsēta"), "The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover" ("Pavārs, zaglis, viņa sieva un viņas mīļākais") un "The French Lieutenant's Woman" ("Franču leitnanta draudzene").

2006.gadā klajā nāca aktrises autobiogrāfija "Our Betty", bet 2009.gadā Smita tika apbalvota ar Britu impērijas ordeni.