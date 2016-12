Indijā no skrejceļa nobrauc pasažieru lidmašīna; evakuācijā ievainoti 15 cilvēki. VIDEO

Aviokompānijas "Jet Airways" laineris ar 154 pasažieriem un septiņiem apkalpes locekļiem, kuram bija paredzēts doties uz Mumbaju, noskrējis no skrejceļa, dodoties uz pacelšanos Goa lidostā.Lidsabiedrības paziņojumā teikts, ka aviolaineris nobraucis no skrejceļa tehnisku problēmu dēļ, taču sīkāka informācija netiek sniegta.Cilvēki no lidmašīnas tika evakuēti pa slīdkalniņiem, taču 15 no viņiem evakuācijas laikā ievainoti, tostarp guvuši lūzumus. Viņiem sniegta medicīniskā palīdzība.Tikmēr Indijas galvaspilsētas Deli lidostā otrdien gandrīz sadūrušās divas iekšzemes reisu pasažieru lidmašīnas. Aviokompānijas "IndiGo" lidmašīna, kas ar 176 pasažieriem bija ieradusies no Laknavas, pēc nolaišanās uz skrejceļa gandrīz sadūrusies ar lidsabiedrības "SpiceJet" laineri, kas gatavojās pacelties. Pēc amatpersonu teiktā, incidents noticis, jo radies pārpratums saziņā ar aviodispečeriem.