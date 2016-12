Aicina uz Jaunā gada sagaidīšanas pasākumu 11.novembra krastmalā

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Ja no plkst. 21.00 krastmalā darbosies tirdzniecības vietas un par muzikālu noskaņu gādās dīdžejs. No plkst. 22.00 pasākuma apmeklētāji varēs dzirdēt grupas “Otra puse” un solistes Antras Stafeckas māksliniecisko priekšnesumu. Pēcāk muzicēs grupa “Colt” un īpašie viesi Aija Andrejeva un Alex. Tieši gadu mijā svinību apmeklētājiem būs iespēja vērot svētku uguņošanu, kuras māksliniecisko priekšnesumu nodrošinās SIA „International Fireworks Desing”, savukārt muzikālo noformējumu veidojis komponists Zigmars Liepiņš. Pēc svētku uguņošanas svinības turpināsies kopā ar atraktīvo grupu “Big Al & The Jokers”. No plkst. 1.00 svinību vietā iedzīvotājus izklaidēs dīdžejs Artis Dvarionas.Omulīgākai svētku gaisotnei pasākuma apmeklētājiem būs iespēja sasildīties pie dzīvās uguns objektiem un iegādāties tirgotāju piedāvātos gadu mijas tradīcijām raksturīgus ēdienus un dzērienus.Lai nodrošinātu jauku gaisotni svētku norises vietā, ikviens aicināts ievērot sabiedrisko kārtību un drošību. Pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Tāpat apmeklētāji ir atbildīgi par savām personīgajām mantām. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā tikai kopā ar vecākiem. Vienlaikus vecāki aicināti pieskatīt savus nepilngadīgos bērnus. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Rīgas Pašvaldības policija. “Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ļaut drošības dienestiem veikt savus pienākumus, tajā skaitā pārbaudes, lai svētki būtu izdevušies un tikai patīkamiem pārsteigumiem piepildīti”, informē pasākuma organizatori.Svētku sajūtu Vecgada vakarā varēs baudīt ne tikai 11. novembra krastmalā, bet arī Vecrīgā, kur Doma laukumā Jaunā gada sagaidīšanas pasākuma programmā uzstāsies diksilenda grupa “Sunny Groove Dixie”, rokenrola grupa “Tehe Swamp Shakers”, kā arī dīdžejs Toms Grēviņš.Gan pirms gadu mijas, gan Jaunajā gadā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apskatīt arī festivāla „Ziemassvētku egļu ceļš” 35 vides objektus – idejiski netradicionāli un visdažādākajā tehnikā veidotas Ziemassvētku egles.31. decembrī un 1. janvārī Rīgas sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas.Gadu mijas pasākumus atbalsta Rīgas dome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.