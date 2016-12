“Ziemassvētku laiks kopā ar saviem mīļajiem ģimenē. Kas gan sirsnīgāks un jaukāks var būt!? Diemžēl, šogad, manā ģimenē Ziemassvētki nav ar patiesa prieka pilnu sajūtu. To nomāc Dailes teātra jaunā aktiera Edija Zalaka un viņa draugu bezrūpīgā un bravūrīgā izklaide naktsklubā šī gada 22. decembra vakarā. Edijs ar saviem draugiem četratā piekāva manu dēlu, kluba apsargu, kurš centās ierobežot šīs pārlieku iesilušās kompānijas bravūru, nevaldāmo tieksmi izklaidēties un uzmākšanos šī kluba bārmenei... Kas man šajā situācijā šķiet viss nožēlojamākais, pēc kautiņa visa iereibusī kompānija aizmuka kā beidzamie nelieši, jo laikam jau tomēr apzinājās savas bravūras apreibinošo iemeslu... un iespējamās sekas. Par mana dēla gūtajām traumām, uzliktajām šuvēm un visu pārējo nu jau ir parūpējušies mediķi. Paldies viņiem! Man tomēr rodas jautājums Edijam Zalakam – vai tiešām ar Līvānu cīņas skolā “SKITS” iegūtajām iemaņām arī turpmāk domājiet risināt ikdienas situācijas, un tad doties pie savas ģimenes, vai teātra skatītājiem, uzsmaidot tēlot labo dēlu un pozitīvo varoni? Skarba un nožēlojama rīcība! Cik patiess vispār ir tas, ko Edijs Zalaka ir teicis savā intervijā: «Vienmēr esmu tiecies uz vislabāko» Brīvā Daugava šogad 22. februārī ( http://www.bdaugava.lv/z…/vienmer-esmu-tiecies-uz-vislabako/ ).Vai šī 22. decembra nakts rīcība, nav jau sava veida jaunā aktiermākslas talanta “zvaigžņu slimība” ar visatļautības iedīgļiem… Lai nu kā, turpmāk, dodoties uz Dailes teātra izrādēm, manas un mūsu ģimenes izjūtas noteikti vairs nevarēs būt tādas kā līdz šim, jo katra reize, kad redzēsim Ediju uz skatuves, atkal un atkal tiks atgādināts par 22. decembra vakara nodarījumu. Lai kā, man gribētos būt mierā un saskaņā šajā Ziemassvētku laikā, bet novēlēt sirds mieru un gaišus šos Ziemassvētkus nespēju ne Jums, Edij, personīgi, ne arī jūsu ģimenei. Saka, ka Ziemassvētki ir arī pārdomu, piedošanas, iekšējā saskaņas un līdzsvara atrašanas laiks. Edij Zalaka, Jūs pašlaik esat manu bērnu vecumā, un, iespējams, arī Jūs reiz būsiet tēvs, tāpēc no sirds iesaku apdomāt un izvērtēt savu turpmāko dzīvi, ar ko esiet un variet kļūt slavens, vai arī paraugs sev tuviem cilvēkiem. Kas var būt tas, ar ko Jūsu mamma, ko sakāt mīlam, varētu priecāties un lepoties par savu dēlu, kā arī jaunākiem brāļiem nebūtu jākaunas.”Kasjauns.lv noskaidros, vai šajā vēstulē aprakstītais atbilst patiesībā, tikmēr interneta komentāros lasāms, ka vairāki aculiecinieki apstiprina piekautā apsarga mātes rakstīto, kā arī cietušā puiša draugi stāsta, ka viņš “savu darbu prot un bez iemesla nekad pirmais neko neuzsāks,” taču šoreiz viņam uzbrukuši četri uzreiz.Dailes teātra mājas lapa vēsta, ka Edijs Zalaks dzimis 1991. gada 1. decembrī Jēkabpilī. Mācījies Jēkabpils pamatskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, kā arī trenējies Līvānu kikboksa sporta klubā „SKITS". 2014. gadā beidzis Maskavas Dailes teātra (MHAT) skolu-studiju pie kursa vadītājiem Igora Zolotovicka un Sergeja Zemcova. Dailes teātrī no 2014./2015.gada sezonas, kā arī filmējies divos seriālos - Bēthovens („Ren-TV" dokumentālajā seriālā „Dievu ēdiens", rež. S.Safiuļins, 2014), Eduards („YBW Group" seriālā „Pēdējais Mahikjans", rež. R.Gigineišvili, 2013).Edijs Zalaks savā profilā sociālajos tīklos ievietojis savu versiju par to, kas notika naktsklubā: „Labdien, tauta! Šī ir atklātā vēstule Latvijas tautai no Edija Zalaka! Pirmkārt, vēlos novēlēt visiem Laimīgu Jauno gadu! Esat laimīgi, mīliet savus tuviniekus, draugus, radus, bet it īpaši savus ienaidniekus, jo viņiem visvairāk pietrūkst dvēseles siltuma. Mūsdienu pasaulē plašsaziņu līdzekļi ir tik ļoti attīstīti, ka cilvēks sev izdevīgu informāciju var pasnieg kā vien vēlas un nevienam neinteresē, vai tā ir patiesa vai tie ir meli! Cilvēki viegli var apvainot viens otru, pazemot un tiesāt. Diemžēl, cilvēka psiholoģija ir iekārtota tā, ka viņš tic pirmajam, ko ir izdzirdējis un izlasījis. Un nav svarīgi, vai tā ir taisnība vai ne. Šis ir ļoti izplatīts manipulācijas paņēmiens, bet ne par to!Pasaulē tagad notiek ļoti daudz briesmīgu un traģisku notikumu, tāpēc man negribētos, lai Jūs savu enerģiju un laiku tērētu uz niekiem. Tāpēc īsumā aprakstīšu situāciju! Kas tad īsti notika 22.12.2016. gadā klubā „Nemiers”? Izteiktie apgalvojumi ir nepatiesi, manu cieņu un godu aizskaroši. Par minēto notikumu esmu vērsies policijā ar iesniegumu ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu par laupīšanas un uzbrukuma faktu pret mani. Liela auguma bārdains vīrietis un viņa kolēģi vai draugi uzbruka man un maniem draugiem, kas ir noziedzīgs nodarījums. Nākošajā dienā es uzzināju, ka šis bārdainais vīrietis ir apsargs. Ziniet, manuprāt, jebkura publiska vieta vai pasākumā apsardze ir atbildīga par kārtība ieviešanu, kas viņiem dod spēku un līdz ar to - atbildību.Pirms šī notikuma man likās, ka apmeklējot publisku vietu, jebkurš cilvēks paļaujas, ka apsardze nodrošinās kārtību un nepieciešamības gadījumā aizsargās apmeklētājus. Diemžēl, šis cilvēks izmantoja viņam dotās pilnvaras savās interesēs. Pateicoties iegūtajām iemaņām pašaizsardzībā un saviem draugiem (vispār mēs bijām trijatā, nevis četratā - tas tā zināšanai), šodien esmu dzīvs un spēšu kāpt uz brīnišķīgās Dailes teātra skatuves un priecēt skatītājus! Tas, kas saistīts ar dzeršanu un uzmākšanos, tad gribu informēt, ka es principā nelietoju alkoholu un man ir brīnišķīga sieva, kuru es mīlu! P.S. Nodarbojaties ar sportu dārgie draugi, tas Jums tiešām var izglābt dzīvību!”