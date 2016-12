KHL Zvaigžņu spēlē nepiedalīsies neviens Latvijas pārstāvis

KHL sacensību rīkošanas departaments otrdien nosauca pēdējos 12 spēlētājus, kuri piedalīsies 22.janvārī Ufā gaidāmajā KHL Zvaigžņu spēlē.Bobrova divīzijas, kurā spēlē Rīgas "Dinamo", zvaigžņu komandā tika iekļauti aizsargs Vjačeslavs Voinovs no Sanktpēterburgas SKA, kā arī uzbrucēji Džonatans Čīču (Bratislavas "Slovan") un Frensiss Parē (Zagrebas "Madveščak").Tarasova divīzijas komandu pārstāvēs zviedru aizsargs Oskars Fantenberjs ("Soči"), kā arī uzbrucēji Dmitrijs Kagarļickis (Čerepovecas "Severstaļ") un Vladimirs Galuzins (Ņižņijnovgorodas "Torpedo").Harlamova divīzijas komandā iekļauti Ņikita Filatovs (Toljati "Lada"), Daniss Zaripovs un Jans Kovāržs (abi - Magņitogorskas "Metallurg"), bet Černiševa divīzijas zvaigznes pārstāvēs jans Kolāržs (Habarovskas "Amur"), Naidžels Douss (Astanas "Baris") un Čeds Rau (Pekinas "Kuņluņ Red Star").16 KHL Zvaigžņu spēles dalībnieki tika noteikti līdzjutēju balsojumā, bet vēl 12 spēlētājus izvēlējās žurnālistu balsojumā.Līdzjutēju balsojumā visvairāk balsu saņēma pašreizējās Gagarina kausa īpašnieces Magņitogorskas "Metallurg" līderis Sergejs Mozjakins. Harlamova divīzijā spēlējošais Mozjakins tika pie 5881 balsīm un būs viens no šīs vienības uzbrucējiem. Viņam blakus spēlēs Vladimirs Tkačovs (Kazaņas "Ak Bars") un Anatolijs Goliševs (Jekaterinburgas "Avtomobilist"), kamēr aizsardzībā darbosies Mozjakina komandas biedrs no Magņitogorskas vienības Kriss Lī.Savukārt Černiševa divīzijā uzbrukuma trio veidos pazīstamais zviedrs Līnuss Ūmarks (Ufas "Salavat Julajev"), Maksims Šalunovs (Novosibirskas "Sibirj") un Vladimirs Sobotka ("Avangard"), bet aizsardzībā spēlēs Jevgēņijs Medvedevs ("Avangard").Bobrova divīzijā maču uzsāks slavenie SKA uzbrucēji Pāvels Dacjuks un Iļja Kovaļčuks, par katru no viņiem līdzjutējiem atdodot vairāk nekā 3000 balsu. Viņiem kompāniju uzbrukumā sastādīs bijušais Rīgas "Dinamo" leģionārs Mets Elisons, kurš pašlaik pārstāv Baltkrievijas klubu Minskas "Dinamo", kamēr aizsardzībā spēlēs Metjū Gilrojs (Maskavas "Spartak").Visbeidzot Tarasova divīzijā uzbrucēju trio būs Valērijs Ņičuškins, Ivans Teļegins (abi - Maskavas CSKA) un Brendons Kozuns (Jaroslavļas "Lokomotiv"), kamēr aizsardzībā darbosies vēl viens bijušais rīdzinieks Mets Robinsons (Maskavas "Dinamo").Žurnālistu balsojumā no Bobrova divīzijas tika iebalsoti Sanktpēterburgas SKA vārtsargs Igors Šestjorkins, Maskavas "Spartak" uzbrucēja Raiens Stoa un Helsinku "Jokerit" aizsargs Čārlzs Genovejs, kurš savulaik pārstāvēja Rīgas "Dinamo".Tikmēr no Tarasova divīzijas iebalsoti Maskavas CSKA vārtsargs Iļja Sorokins un aizsargs Igors Ožiganovs, kā arī Maskavas apgabala "Vitjaz" uzbrucējs Maksims Afinogenovs. Harlamova divīzijā visvairāk žurnālistu balsis saņēma Čeļabinskas "Traktor" vārtsargs Pavels Francouzs un aizsargs Kirils Koļcovs, kā arī Ņižņekamskas "Ņeftehimik" uzbrucējs Dens Sekstons. Savukārt no Černiševa divīzijas iebalsoti Vladivostokas "Admiral" vārtsargs Igors Bobkovs, kā arī Ufas "Salavat Julajev" aizsargs Zahars Arzamascevs un uzbrucējs Kirils Kaprizovs.Ufā 22.janvārī gaidāmajā KHL Zvaigžņu spēlē piedalīsies četras komandas, katru no tām veidojot vienas divīzijas klubu hokejistiem. Savukārt dienu iepriekš gaidāmi meistarības konkursi.Katrā komandā būs pa 11 spēlētājiem - vienam vārtsargam un deviņiem laukuma spēlētājiem, piedevām katrā vienībā būs arī pa vienam hokejistam no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) klubiem, kurus noteiks MHL Izaicinājuma kausa spēlē, kas pirms tam arī notiks Ufā.Šajā spēlē piedalīsies "Rīgas" komandas uzbrucējs Frenks Razgals.Zvaigžņu spēlē vispirms notiks pusfināla cīņas, kuru uzvarētāji sacentīsies finālā. Komandas spēlēs četratā pret četriem, bet, ja būs nepieciešami pagarinājumi, notiks cīņa trīs pret trīs.Zīmīgi, ka iepriekšējā sezonā līdzīgs formāts bija arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) Visu zvaigžņu spēlei, taču tajā komandas spēlēja pēc formāta trīs pret trīs.KHL Zvaigžņu spēles nedēļas nogalē notiks jau minētā MHL Izaicinājuma kausa izcīņa, kā arī tiks organizēta Krievijas Sieviešu hokeja līgas zvaigžņu spēle.Iepriekšējā sezonā KHL Zvaigžņu spēlē Maskavā Rietumu konferences komanda ar 28:23 uzvarēja Austrumu konferences komandu, abām vienībām sasniedzot jaunu gūto vārtu rekordu šādos mačos.Starp spēles dalībniekiem bija arī Latvijas hokejisti Oskars Bārtulis un Kaspars Daugaviņš, kurš gan pirms spēles sajutās slikti, tāpēc piedalījās tikai meistarības konkursos, bet pašā mačā laukumā nedevās.Abi minētie Latvijas hokejisti starp KHL Zvaigžņu spēles dalībniekiem bija pirmo reizi. Austrumu konferences komandas sastāvā Vladivostokas "Admiral" aizsargs un kapteinis Bārtulis iekļuva otrajā maiņā, kur viņu iebalsoja žurnālisti, bet Ņižņijnovgorodas "Torpedo" uzbrucējs Daugaviņš Rietumu konferences trešajā virknējumā iekļuva, pateicoties līgas vadības izvēlei.Neviens Latvijas komandas Rīgas "Dinamo" spēlētājs arī uz iepriekšējo KHL Zvaigžņu spēli nebija uzaicināts.Pirmā KHL Zvaigžņu spēle notika Maskavā, Sarkanajā laukumā, otrā tika aizvadīta Minskā, trešā notika Sanktpēterburgā, bet ceturtā - 2012.gadā - Rīgā, kur sacentās Sanda Ozoliņa un Sergeja Fjodorova komandas. Piektajā KHL sezonā Zvaigžņu spēli aizvadīja Čeļabinskā, sestā notika Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā, bet septītā - Sočos, kamēr šī gada janvārī KHL zvaigznes atkal pulcējās Maskavā.