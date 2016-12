Eiropas ziņu aģentūru balsojumā Krištianu Ronaldu atzīts par 2016. gada kontinenta labāko sportistu

Balsošanā, kuru tradicionāli rīko Polijas Preses aģentūra (PAP) šogad piedalījās 27 Eiropas ziņu aģentūru, tostarp arī nacionālās ziņu aģentūras LETA, sporta redakcijas.Ronaldu, kurš aizejošajā gadā ar Portugāles izlasi triumfēja Eiropas čempionātā, bet ar Madrides "Real" uzvarēja UEFA Čempionu līgā, kā arī Pasaules klubu kausa izcīņā, ieguva 204 punktus.Otrais palika britu tenisists Endijs Marejs, kurš atpalika par 24 punktiem, bet trešo vietu ieņēma ungāru peldētāja Katinka Hosu.Marejs aizvadītajā sezonā kļuva par pasaules ranga līderi, kā arī triumfēja Vimbldonas čempionātā, tiekot pie sava trešā "Grand Slam" turnīru uzvarētāja titula karjerā. Viņš arī kļuva par Riodežaneiro olimpisko spēļu čempionu. Tikmēr Hosu Riodežaneiro izcīnīja trīs zelta medaļas un vienu sudrabu.Labāko desmitniekā tika arī Pirmās formulas (F-1) šī gada čempions Niko Rosbergs no Vācijas, britu skrējējs Muhameds Farahs, Vācijas tenisiste Angelika Kerbere, franču biatlonists Martēns Furkads, austriešu kalnu slēpotājs Marsels Hiršers, Polijas vesera metēja Anita Vlodarčika un britu riteņbraucējs Kristofers Frūms.Eiropas labākais sportists ziņu aģentūru vērtējumā tika noteikts jau 59.reizi. Šogad tajā piedalījās aģentūras ne tikai no Polijas un Latvijas, bet arī no Francijas, Rumānijas, Nīderlandes, Austrijas, Albānijas, Beļģijas, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Vācijas, Spānijas, Lietuvas, Bosnijas un Hercegovinas, Horvātijas, Portugāles, Moldovas, Ungārijas, Šveices, Kosovas, Slovākijas, Slovēnijas, Serbijas, Krievijas un Ukrainas.Pērn aptaujā uzvarēja serbu tenisists Novāks Džokovičs, kurš atkārtoja 2011.gada panākumu.