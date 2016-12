Līdz šā gada pavasarim Diāna Pīrāgs un Frenks Cesto radīja saticīgas ģimenes iespaidu.

Ar policistu iesaistīšanu 2016. gada martā no sava vīra francūža Frenka Cesto (49) šķīrās dziedātāja Diāna Pīrāgs (32).Diāna, kas gājusi savas mātes džeza dziedātājas Olgas Pīrāgs profesionālajās pēdās, pirms diviem gadiem apprecējās ar Francijas pilsoni Frenku Cesto. Tā viņai bija otrā laulība. Pirms tam viņa deviņus gadus bija kopā ar Dmitriju, un abu kopdzīvē piedzima meita Anželika (10). Savukārt otrajam vīram Diāna dāvāja dēlu Leonu Adonīsu. Talantīgā dziedātāja neslēpa laimi, ar Frenku piedaloties romantiskās fotosesijās un sapņojot par skaistu nākotni.Šā gada pavasarī žurnālu „Kas Jauns” sasniedza vēsts, ka abu īrētajā miteklī Rīgā notiek šaušalīgi strīdi, kuru risināšanai tiekot izsaukti policisti un pat uzlauztas dzīvokļa durvis. Lai arī sākotnēji dziedātāja centās ģimenes drāmu slēpt un rādīt, ka viss ir labākajā kārtībā, drīz vien pacietības mērs bija pilns, un laulātais pāris viens par otru klāja vaļā neglaimojošas atmiņas. Izrādījās, kamēr Diāna dziedājusi uz kruīzkuģa, Frenks uz mājām atvedis svešu sievieti – kādu 52 gadus vecu itālieti. Par to Diāna pārliecinājusies, kamēr kuģis stāvējis Rīgas ostā. Nespēdama sazvanīt vīru, mūziķe atskrējusi uz mājām, taču iekšā nav tikusi. Iekšdurvis bijušas slēgtas, tāpēc dziedātājai nekas cits neesot atlicis, kā tās uzlauzt. Atklājies, ka viņas laulības gultā mētājas itālietes pase un apakšveļa.Ģimenes scēna raisījās gan ar svešās sievietes pases un apakšveļas saplēšanu un itālietes vēršanos policijā par dokumenta nozagšanu, gan ar laulāto skandāliem pa visu māju, gan atkārtotu policistu ierašanos un pat dziedātājas Aijas Andrejevas nejaušu iesaistīšanos liecinieces statusā. Laulātie viens otru apvainoja vardarbībā, cenšoties nostiprināt savas pozīcijas mazākā bērna aprūpē, kā arī nepamatotā greizsirdībā. Frenks Diānai pārmeta, ka sieva neatbalsta viņa piedalīšanos Nacionālā teātra iestudējumā, to saucot par „fašistisku”, ka spļauj sejā un skrien virsū ar nazi. Bet Diāna apgalvoja, ka Frenks viņai uzsitis zilu aci un viņam ir neskaitāmas mīļākās.Aizbildinoties ar bailēm, ka varētu zaudēt dēlu, pāra patiesību sadursme kulminēja ar zemisku Frenka gājienu – viņš izplatīja 2015. gadā tapušu video, kurā piefiksēta sievas histērija guļamistabā. Tajā redzams, kā viņa, izmantojot higiēnas tamponu, istabas sienu izzīmē asinīm un raudādama kliedz, lai Frenks viņu nogalina. Nākamajā dienā pārmetumu vētra bija rimusi un presi sasniedza Frenka vēsts, ka „the war is over" („karš ir beidzies”), jo viņš ieguvis 50 procentus no tiesībām, pienākumiem un atbildības par bērnu.Aprīļa vidū pāra laulība tika šķirta oficiāli. Diāna priecājās, ka ir tikusi pāri melnajai līnijai un gatava jaunai dzīvei.