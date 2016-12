Aglonas ielā darbu sācis jauns Rīgas Sociālajā dienesta teritoriālais centrs "Daugava"

Atklāj renovēto sociālo dzīvojamo māju Aglonas ielā















































Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā “Daugava” strādā 30 darbinieki sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomās, kā arī ergoterapeits. Darbiniekiem ir labiekārtotas darba vietas, ērtas uzgaidāmās telpas klientiem, bērnu stūrītis, divas labiekārtotas konsultāciju telpas, konferenču zāle. Janvārī “Daugavai” tiks pieslēgtas arī rindmašīnas, kas atvieglos darbu gan darbiniekiem, gan klientiem.Rīdzinieku apkalpošanas nodrošināšanai Pārdaugavas, Ziemeļu un Latgales rajona nodaļās tagad ir izveidoti 11 teritoriālie centri, kuru vienotas prakses nodrošināšanai nepieciešamo metodisko vadību veic Sociālā darba nodaļa un Sociālās palīdzības nodaļa. Līdz ar to klienti saņem līdzīgu pieeju sociālo situāciju risināšanā, neatkarīgi no tā, kurā Rīgas rajonā klients dzīvo.Klientu ērtībām Rīgas Sociālais dienesta telpās strādā vairāku jomu sociālā darba speciālisti, lai klients vienuviet varētu saņemt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu – sākot no sociālās palīdzības noformēšanas, kas ir izziņas par atbilstību noteiktam statusam vai ienākumu līmenim un pabalsti, beidzot ar sociālā darba pakalpojumu, kas palīdz risināt dažādas sociālās problēmas gadījumos, kad klientam nav pietiekami resursi, lai pats tās spētu risināt.Teritoriālo centru sociālā darba speciālistu darba jomas ir izveidotas tā, lai katrā Rīgas rajonā būtu pieejami speciālisti gan darbā ģimenēm ar bērniem, gan darbā ar pilngadīgām personām, darbā ar bezdarbniekiem, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības izvērtēšanas un piešķiršanas jomā u.c.