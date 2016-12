Poļu šofera liktenis satricināja Eiropu - tūkstošiem cilvēku vāc naudu un parakstus

Rīts pēc traģēdijas tirdziņā Berlīnē

































































































































































81 attēli

Berlīnē kravas automašīna ietriekusies cilvēku pūlī



























































































































































































































































































































158 attēli

37 gadus vecais poļu šoferis Lukašs Urbans tika atrasts sadurts un sašauts savas kravas automašīnas kabīnē, kas raisīja pieņēmumus, ka viņš no uzbrukumā vainotā Anisa Amri rokām centies izraut automašīnas stūri un novērsis vēl lielāku asinsizliešanu.Autopsijā noskaidrots, ka Urbans galvā tika sašauts starp 16.30 un 17.30, norāda "Bild". Uzbrukums tika sarīkots ap 20.00. Laikraksts gan pieļauj, ka uzbrukuma laikā poļu šoferis vēl varēja būt dzīvs. BBC tomēr vēsta, ka, saskaņā ar ekspertu atzinumu, ir izslēgts, ka šoferis uzbrukuma brīdī varētu būt pie samaņas.Tīmekļa vietnē "Change.org" vairāk nekā 36 000 cilvēku parakstījuši petīciju, aicinot Urbanam piešķirt Vācijas augstāko apbalvojumu - Federālo nopelnu ordeni.Petīcijas autori, aicinot parakstīt to, norāda, ka Urbans cīnījās ar uzbrucēju un samaksājis ar savu dzīvību, lai novēstu lielāku traģēdiju. "Šī varonīgā rīcība, iespējams, izglāba daudzas dzīvības," saka petīcijas autori.Tikmēr kāds kravas automašīnu šoferis Lielbritānijā pagājušajā nedēļā aizsāka ziedošanas kampaņu, lai materiāli pabalstītu šofera ģimeni. Zīmīgi, ka briti saziedojuši jau sešciparu skaitli - 140 000 sterliņa mārciņu (164 000 eiro). Iespaidīgo naudas summu ar norādi "Lukaša Urbana ģimenei" saziedoja vairāk nekā 8 tūkstoši cilvēku. Šo atbalstu no britiem saņems Urbana atraitne Zuzanna.Ziedojumu vākšanas iniciatora vēstule sākās ar tekstu: "Jūs mani nepazīstat, mani sauc Deivs un es esmu kravas automašīnas šoferis. Tieši tāpat, kā jūsu drosmīgais vīrs. Man ir ļoti žēl par jūsu zaudējumu, tieši tāpat, kā šoferu brāļiem visā Lielbritānijā. Jūsu vīrs nedrīkstēja tikt paņemts tādā veidā, un manās acīs viņš ir varonis." Deiva lūgumam palīdzēt vīrieša ģimenei atsaucās daudzi ļaudis, saziedojot lielu naudu.Kā ziņots, 24 gadus vecais tunisietis Amri Aniss 19.decembrī ar nolaupītu kravas automašīnu ietriecās pūlī vienā no Berlīnes Ziemassvētku tirdziņiem, noslepkavojot 12 cilvēkus un 56 citus ievainojot.Piektdien Milānas pievārtē Itālijas policija nošāva Amri nošāva.Džihādistu grupējums "Islāma valsts" uzņēmās atbildību par Berlīnes teroraktu, un apliecināja, ka Milānas apkaimē nošautais cilvēks Berlīnē veica uzbrukumu Ziemassvētku tirdziņam.Piektdien "Islāma valsts" publicēja video, kurā Amri ir redzams solot padevību grupējuma līderim Abubakram al Bagdadi.