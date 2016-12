Edijam smadzeņu satricinājums, draugiem zilumi

Aktieris taisnojas, ka nedzer un ir laimīgi precējies

Dailes teātris un klubs no komentāriem atturas

Policija skaidro notikušā apstākļus

Līdz šim zināms, ka Kautiņš notika 22.decembrī, naktskluba "Nemiers" telpās, Aristida Briāna ielā 9-2, Rīgas centra rajonā. Pirmā par incidentu sociālajā tīklā Facebook rakstīja kāda sieviete vārdā Baiba Strautmane, kura uzdevās par cietušā apsarga māti."Diemžēl, šogad, manā ģimenē Ziemassvētki nav ar patiesa prieka pilnu sajūtu. To nomāc Dailes teātra jaunā aktiera Edija Zalaka un viņa draugu bezrūpīgā un bravūrīgā izklaide naktsklubā šī gada 22.decembra vakarā. Edijs ar saviem draugiem četratā piekāva manu dēlu, kluba apsargu, kurš centās ierobežot šīs pārlieku iesilušās kompānijas bravūru, nevaldāmo tieksmi izklaidēties un uzmākšanos šī kluba bārmenei,” garo, atklāto vēstuli uzsāk sieviete. Pilno versiju iespējams izlasīt kundzes profilā sociālajā tīklā Facebook:Reaģējot uz apvainojumiem sociālajos tīklos, 27.decembrī Edijs Zalaks internetā publicējis arī savu atstāstu par notikušo. Tajā viņš norāda uz Baibas Strautmanes atklātajā vēstulē it kā paustajām aplamībām un meliem, kā arī apgalvo, ka gandrīz kļuvis par laupīšanas upuri: „Izteiktie apgalvojumi ir nepatiesi, manu cieņu un godu aizskaroši. Par minēto notikumu esmu vērsies policijā ar lūgumu uzsākt kriminālprocesu par laupīšanas un uzbrukuma faktu pret mani,” stāsta aktieris.Izklāstot tā vakara notikumu gaitu no sava skatupunkta, Edijs piemin, ka apsargs viņam un viņa draugiem uzbrucis pirmais: „Liela auguma bārdains vīrietis un viņa kolēģi vai draugi uzbruka man un maniem draugiem, kas ir noziedzīgs nodarījums. Nākošajā dienā es uzzināju, ka šis bārdainais vīrietis ir apsargs.” Edijam līdzi turklāt esot bijuši tikai trīs draugi, nevis četri, kā Facebook raksta sieviete, kura sakās esam apsarga māte.Telefonsarunā ar portālu Kasjauns.lv aktieris arī atklāj, ka gan viņš pats, gan viņa draugi kautiņā guvuši miesas bojājumus: „Man pašam ārsti konstatēja smadzeņu satricinājumu – biju Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā. Papildus tam ir nobrāzta roka un citas traumas. Draugiem ir izgāja līdzīgi.”Saistībā ar apvainojumiem, ka tajā vakarā bijis piedzēries un uzmācies bārmenei, Edijs stāsta, ka principa pēc nelieto alkoholu un viņam esot brīnišķīga sieva. „Pirms šī notikuma man likās, ka, apmeklējot publisku vietu, jebkurš cilvēks paļaujas, ka apsardze nodrošinās kārtību un nepieciešamības gadījumā aizsargās apmeklētājus.Diemžēl, šis cilvēks izmantoja viņam dotās pilnvaras savās interesēs. Pateicoties iegūtajām iemaņām pašaizsardzībā un saviem draugiem, šodien esmu dzīvs un spēšu kāpt uz brīnišķīgās Dailes teātra skatuves, lai priecētu skatītājus!” internetā raksta mākslinieks.Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar Dailes teātri, lai noskaidrotu Edija darbadevēja viedokli par nekārtībām, kurās mākslinieks iesaistīts. Teātra sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Jakovļeva paskaidroja, ka detalizēti šo incidentu komentēt nevar: „Edijs Zalaks par notikušo ir vērsies policijā un teātris šajā situācijā komentārus sniegt nevar. Edija Zalaka komentārs par notikušo ir lasāms viņa Facebook profilā.”Arī naktskluba "Nemiers" pārstāvis atteicās paust savu viedokli par 22.decembra incidentu starp Ediju, viņa draugiem un apsargu. Kluba pārstāvis palika nelokāms arī pēc vairākkārtējiem lūgumiem viest skaidrību par to, kurš tad īsti uzsāka kaušanos.Kā atklāj Valsts policija, šajā datumā minētajā adresē konflikts ir reģistrēts. Policijā kopumā ir vērsušās trīs personas, kuras ziņojušas par kautiņu ar miesas bojājumu nodarīšanu. „Viena no šīm personām ziņojusi, ka kautiņa laikā izdarīta laupīšana. Saistībā ar notikušo Valsts policija uzsākusi administratīvās lietvedības. Likumsargi šobrīd skaidro notikušā apstākļus, tostarp arī to, vai ir izdarīta laupīšana un vai tādēļ ir pamats kriminālprocesa uzsākšanai. Tāpat par kriminālprocesa uzsākšanu tiks lemts pēc miesas bojājumu smaguma pakāpes noteikšanas,” informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska.Dailes teātra mājas lapa vēsta, ka Edijs Zalaks dzimis 1991.gada 1.decembrī Jēkabpilī. Mācījies Jēkabpils pamatskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, kā arī trenējies Līvānu kikboksa sporta klubā SKITS. 2014.gadā beidzis Maskavas Dailes teātra (MHAT) skolu-studiju pie kursa vadītājiem Igora Zolotovicka un Sergeja Zemcova. Dailes teātrī Edijs darbojas no 2014./2015.gada sezonas.