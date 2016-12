Meksikas mazpilsētas iedzīvotājas Rūbijas dzimšanas dienas ballīte negaidīti kļuva par pamatīgiem svētkiem ar vairākiem tūkstošiem viesu.

Vajadzēja tik ielikt sociālajos tīklos ielūgumu, un uz ballīti pieteicās 1,3 miljoni cilvēku





































Uz Rūbijas Ibarras-Garsijas tēva videoielūgumu "Facebook" 1,3 miljoni cilvēku atzīmēja, ka apmeklēs pirmdien notikušo pasākumu, bet reāli mazajā Lahojas pilsētiņā apmēram 400 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Mehiko ieradās vairāki tūkstoši viesu. Saistībā ar video popularitāti Rūbijas 15.dzimšanas dienas svinībām pat tika piesaistīti sponsori, kas uzņēmās pasākuma organizēšanu.Rūbija dzimšanas dienā bija tērpusies meksikāņu dizainera "Mitzy" fuksiju krāsas kleitā, bet vietējie plašsaziņas līdzekļi detalizēti atspoguļoja pasākumu.Lai gan pasākums bija krāšņs un priecīgs, tas beidzās skumji, jo ballītes laikā notikušajās zirgu skriešanās sacensībās tika samīti divi vīrieši, no kuriem viens no gūtajām traumām nomira, bet otram ir lauzta kāja.Videoielūgumā Rūbijas tēvs sacīja, ka zirgu skriešanās sacensību uzvarētāju gaida 10 tūkstošu peso (460 eiro) naudas balva.Ielūgumu "Facebook" publicēja vietējais fotogrāfs, ar kuru sarunā Kresensio Ibarra plānoto ballīti raksturoja kā ģimenes pasākumu ar mūziku un balvām, piebilstot, ka "visi ir laipni lūgti".Rūbijas mamma vēlāk paskaidroja, ka ielūgums bija domāts tuvākās apkaimes iedzīvotājiem, tomēr video piesaistīja tik plašu uzmanību visā pasaulē, ka meiteni apsveica mūzikas zvaigznes un pieteicās sponsori pasākumam.Piemēram, Meksikas lidsabiedrība "Interjet" publicēja reklāmu, piedāvājot 30% atlaidi reisiem uz Sanluisas štatu, ar saukli: "Vai dosieties uz Rūbijas ballīti?"Ballīte norisinājās plašā laukā, pie kura bija izvietots milzu plakāts ar Rūbijas fotogrāfiju un uzrakstu "Laipni lūgti manas 15.dzimšanas dienas ballītē". Laukā bija daudzas teltis un bagātīgi klāti galdi.Meksikā 15.dzimšanas diena tiek atzīmēta kā pieaugšanas svētki, kad vecāki savām meitām rīko plašas, grandiozas svinības. Salīdzinājumam, ASV un daudzās citās kultūrās tiek atzīmēti tā dēvētie saldie sešpadsmit.Mediju eksperti atzina, ka Rūbijas ballītes fenomens apliecina, ka valstij ir nepieciešami priecīgāki notikumi laikā, kad mediju telpu aizņem vardarbības un ekonomikas problēmu atspoguļojums.