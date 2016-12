Uzbrukumu piedzīvojošais šoferis Valdis: "Kalē tagad viss super, mierīgi!" Izskatās gan, ka uzglūn jaunas briesmas

"Apmetnes smaka bija jūtama pa gabalu"

Sava kravas furgona remonta izmaksas Valdis bija spiests segt no sava maciņa. Brauciens uz Lielbritāniju tādējādi viņam izmaksājis papildu 140 britu mārciņas.

Cik ilgs būs miers Kalē pievārtē?

„Ceru, ka drīz atkal redzēsiet džungļus!”

"Kalē viss super, mierīgi. Nav vairs pilnīgi nekādu stresu situāciju un pat policija vairs nedežūrē. Apmēram tā," lakoniski par pēdējā laika braucieniem cauri Francijai uz Lielbritāniju izsakās transporta furgona šoferis no Latvijas Valdis Graumanis. Vairāk par šo ceļa posmu tālbraucējam nav ko teikt, jo kopš Francijas varasiestāžu ilgi gaidītā lēmuma likvidēt "Kalē džungļus", šoseja migrantu apmetnes malā esot tukša.Taču vēl pirms salīdzinoši neilga laika realitāte Francijas ostas pilsētā bija krasi atšķirīga. Pagājušajā augustā pats Valdis sarunā ar portālu Kasjauns.lv stāstīja par saniknotu un agresīvu migrantu pūļiem, kuri organizēti izraisīja haosu uz šosejas naktī, visādos veidos mēģinot ielenkt garām braucošos kravas auto."Mēnesī kādas divas reizes nākas braukt pa šo maršrutu. Tās nometnes smaku var sajust jau pa gabalu – kā zināms, viņi tur dzīvo bez normālām tualetēm. Man tiešām nav skaidrs, kā tāda nometne Francijā var ilgstoši pastāvēt," augustā stāstīja Valdis. Tolaik nelegālie imigranti uz Francijas šosejām nemitīgi rīkoja diversijas, dedzināja un masveidā uzbrūka automašīnām, izlaupot to kravas.Nereti migrantu uzbrukumu taktika atgādinājusi viduslaiku metodes – uz ceļiem ugunskuri, šķēršļi, un viltīga "ienaidnieka" ielenkšana, tikai cietokšņa sienu vietā uzbrucēji rāpušies virsū smago automašīnu kravas nodalījumiem.Arī pats Valdis, braucot cauri Kalē, kļuvis par līdzīga uzbrukuma upuri: "Tajā vakarā viņi šādi apturēja kādas piecas vai sešas automašīnas. Es biju priekšgalā. Redzēju, kā daži izbrauc cauri ar sasistiem logiem un, kad pienāca mana kārta, man bija pāris sekundes laika, lai izlemtu, ko darīt – stāties malā vai braukt cauri. Domāju, redzot aptuveni 200 agresīvi noskaņotu cilvēku pūli ielencam jūsu transportlīdzekli, ikvienu pārņemtu pamatotas un cilvēciskas bailes. Nolēmu, ka nestāšos un nekāpšu ārā. Braucu cauri un dabūju sitienu pa mašīnas priekšējo stiklu, kurš saplaisāja tā, ka caur to knapi varēja redzēt ceļu," tāvakara notikumus Francijā atcerējās Valdis. Viņaprāt, migranti šādi dauza automašīnas, lai izlādētu dusmas un atriebtos par to, ka tās nav apstājušās pie viņu izliktajiem šķēršļiem. Pats šoferis, par spīti bailēm un apjukumam, laimīgā kārtā toreiz pamanījās tikt cauri bez miesas bojājumiem.Kopš oktobra, kad Francijas atbildīgie dienesti uzsāka nometnes iznīcināšanu, "Kalē džungļus" vairs nevar pazīt – skandalozā bēgļu pilsētiņa pārvērtusies milzīgā dubļainā tuksnesī, kas saglabājis vien niecīgas liecības par kādreiz tik biezi apdzīvotajiem džungļiem. Nometnes iemītnieki pārvietoti uz vairākiem simtiem nelegālo imigrantu izmitināšanas centriem visā valstī. Pēc Kalē nometnes nojaukšanas krasi pieaudzis iemītnieku skaits tā dēvētajā „Staļingradā” – telšu pilsētiņā, kas uzslieta šajā nosaukumā nodēvētās metro stacijas pievārtē.Taču, kā ziņo britu mediji, gandarījums un atelpa par pilsētas piemales sakopšanu varētu būt pāragra. Vien dažas nedēļas pēc nometnes likvidācijas žurnālisti pamanījuši, ka Kalē tuvumā atgriezušies un paslepus apmetušies vairāki simti migrantu – cerība tikt pāri Lamanša jūras šaurumam un nonākt Lielbritānijā lielai daļai, šķiet, nav zudusi."Šobrīd šajā reģionā ir vismaz sešas jaunas apmetnes. Migrantu skaits katrā no tām pieaug ar katru nedēļu. Šāda situācija ir izveidojusies aptuveni divus mēnešus pēc tam, kad Francijas varasiestādes uzsāka nometnes aizvākšanu un tās iemītnieku pārvietošanu uz nelegālo imigrantu izmitināšanas centriem," ziņo "Independent", piebilstot, ka paveikto valdība pasludinājusi par veiksmīgu atrisinājumu samilzušajai problēmai.Kāds 15 gadīgs migrants no Pakistānas vārdā Šahadžans Kāns skaidrojis, ka gan viņš, gan arī citi piekrituši pamest "Kalē džungļus" vien tāpēc, ka sadarbības rezultātā solīta iekļūšana Lielbritānijā. "Atstājām nometni tamdēļ, ka mums tika apsolīts ceļš uz Lielbritāniju, taču šobrīd viņi mums saka, ka mums ir jāatsakās no saviem plāniem. Es ceru, ka drīz atkal redzēsiet džungļus!" paudis 15 gadīgais migrants. Atbildot žurnālistiem, Šahadžans neslēpa, ka arī viņš, kopā ar draugiem plāno atgriezties Kalē apvidū.