Rinska katastrofas dienā sociālajos tīklos publicēja ierakstu, sakot paldies "dieviņam" par šo "bonusu NTV filmēšanas grupas veidolā", piebilstot: "Bet par ko gan pārējos?", ar to domājot tos bojāgājušos, kuri nav telekanāla NTV žurnālisti. Vēlāk viņa šo ierakstu izdzēsusi, taču tad publicēja citu, kurā skaidro savu nemainīgo pozīciju: "Esmu laimīga, kad ar noziedzniekiem, pret kuriem nevar panākt taisnību tiesā, nodarbojas debesis."Izrādās, Rinskai spilgtā atmiņā ir konflikts ar telekanāla NTV pārstāvjiem, kad 2013.gadā viņa atteicās sniegt interviju saistībā ar izteikumiem par padzīvojušu cilvēku dalību vēlēšanās. Šis konflikts galu galā izvērsās visai skaļā skandālā.Pēc viņas ieraksta, kura morāle bija - katrs saņem pēc nopelniem, ģenerālprokuratūrā nonāca iesniegums ar lūgumu pārbaudīt Rinskas izteikumus, savukārt internetā aizsākta elektroniska parakstu vākšana par pilsonības atņemšanu. Šādu ideju atbalstījis arī Valsts domes deputāts Vitālijs Milonovs, vēstī BBC, norādot, ka tāds sods Krievijas likumos nav paredzēts ne par vienu pārkāpumu, turklāt valsts konstitūcija aizliedz atņemt pilsonību cilvēkiem, kuri nav vēl kādas valsts pilsoņi.Tāpat cilvēki [žurnāliste tur aizdomās medija "Lifenews" darbiniekus] devušies paust neapmierinātību arī uz viņas dzīvokli, aplīmējot mitekļa logu ar katastrofā bojāgājušajo žurnālistu fotogrāfijām. Rinska, komentējot to, norādījusi, ka telekanālā joprojām cenšas iznīdēt citādi domājošos un tiem, kas atbildīgi par viņas īpašuma aplīmēšanu, novēlējusi "veiksmīgu lidojumu".Skandālā ierautā Rinska arīdzan teikusi, ka cilvēki, izmantojot ceļamkrānu, centušies iekļūt viņas dzīvoklī, taču viņiem nav izdevies atvērt balkona durvis. "Sēžu, skatos uz šīm sejām [uzlīmētajām fotogrāfijām] un domāju - vai tās kapeikas, kuras jūs saņēmāt par meliem un citādi domājošo iznīdēšanu, galu galā bija tā vērtas? Jūs taču varējāt atrast jebkuru citu darbu," raksta Rinska, norādot - lai arī telekanāla žurnālisti pirms dažiem gadiem vērsās pret viņu, viņa ir joprojām dzīvo, "man ir eglīte, bet jūsu dzīvēs eglītes nebūs vairs nekad."Jāsaka gan, ka ļaudis nav viennozīmīgi nostājušies pret Rinsku. Viņas atbalstītāji sociālajā tīklā "Facebook" iesaka uz kādu laiku doties prom, jo "palikt šeit šobrīd ir bīstami".Jau vēstīts, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna "Tu-154" ar 92 cilvēkiem svētdien avarēja dažas minūtes pēc izlidošanas no Sočiem. Ar to sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un žurnālisti.Krievijas Federālais drošības dienests, Kremlis un citas atbildīgās institūcijas paziņojušas, ka nav atklātas pazīmes notikušā saistībai ar teroraktu. Pamata versija ir tāda, ka lidmašīna avarēja svešķermeņu iekļūšanas dzinējā, nekvalitatīvas degvielas, pilota kļūmes vai tehniska defekta dēļ.