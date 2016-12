Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 28. decembris

Fundamentāla diena labu attiecību izaugsmei vai sliktu attiecību izbeigšanai. Tavs nazis ir ass, un tas zinās, kā griezt. Diena, kurā ilūzijām nav vietas. Uzņēmīgajiem Auniem var izdoties lielisks darījums, kas pat valstiskā līmenī būs nozīmīgs. Vakarpusē pelnīta atpūta enerģiskā formā.Vislabāko jušanos sagādās paša egoisms, savu vēlmju piepildījums. Vērši parasti rūpējas par citiem; šodien drīksti atslābt. Jākopj dvēseles lauciņš, sadzīviskos darbus un jautājumus atstājot dibenplānā. Satikšanās ar sevi pašu; lielāko baudījumu var sniegt mūzikas klausīšanās un ļaušanās esības vieglumam.Dvīņiem jāsteidz apdarīt neizdarītais, citādi nevarēsi gūt miera sajūtu. Iespringstot tikai šodien, sagādāsi sev bezrūpīgas turpmākās dienas. Šodien nav ieteicami naudas aizdevumi un arī aizņēmumi, jo atdošana var radīt neparedzētus šķēršļus, kas liks justies vēl sliktāk kā nabagam.Emociju uzvara pār saprātu. Drīksti atļauties, taču tikai uz īsu brīdi. Problēmu risinājums var atnākt šīs nakts sapņos. Ieguldi laiku un naudu tuvākajos cilvēkos, tas dos varenu atgriezenisko saiti. Tuvināšanās ar radiniekiem, ar kuriem attiecības šķiet tādas kā palaistas pašplūsmā.Iekšējam stresam neļaujies. Raudāšana un vaimanas neko neatrisinās! Ja sapiņķerējušās mīlas attiecības, vislabākais, ko darīt - nogaidīt un nestrēbt karstu. Plāni klāsies greizsirdīgajiem Lauvām. Ierocies darbos un izdari maksimumu no tā, ko no tevis prasa.Pastāv liela iespējamība, ka iecerētie diženie plāni saruks līdz mazumiņam, ko vispār reāli var izdarīt, ietekmēt. Iespējama vilšanās līdz šim saceltās sapņu pilīs. No jauna var uzvirmot jautājumi, kurus risināji tieši pirms gada ap šo laiku, bet risinājumam vēl nav pienācis laiks.Aktuāli kļūs veselības jautājumi, kā arī sava pievilcība citu cilvēku acīs. Vēlme kļūt vizuāli pievilcīgākai. To droši drīkst darīt, naudas investīcijas izskatā atmaksāsies divtik. Garīgu jautājumu atstāšana otrajā plānā ir labākais veids, kā pavadīt šo dienu. Daudziem Svariem gribēsies sastrukturēt nākamajā gadā izdarāmo lietu sarakstu.Vadības kļūdā var vainot tevi, izpildītāju. Darba jomā ne pārāk veiksmīga diena, iespējams, vislabākais, ko vari darīt, ir - uz darbu vispār neaiziet. Ja vien vari to atļauties... Naudas darījumos ievēro īpašu piesardzību, kā arī nesteidzies aizdot naudu lūdzējam.Netērē sevi sīkumos un lietās, kurās līdz šim nav nācies sastapties ar novērtējumu. Tukša laika šķiešana. Aizvērtas durvis ir aizvērtas durvis. Nākotnes ainas varēji ieraudzīt šīs nakts sapņos, taču sapņi bija divējādi traktējami. Uzticies un paļaujies tikai uz sevi pašu.Gūsi atbildes uz jautājumiem, kas līdz šim bijuši miglā tīti. Būtiski ieklausīties intuīcijā un pareizi traktēt tās dotos signālus. Fiziski apslimušajiem Mežāžiem šodien vairāk līdzēs homeopātija un placebo nekā klasiskā medicīna. Ļoti izjusta diena, sajūtas priekšplānā, dogmas pakaļplānā.Jāsaudzē ķermeņa lejasdaļa. Nekādas operācijas krustiem un vietām, kas zemāk par tiem. Produktīva diena Ūdensvīriem, kas darbojas radošajās jomās, īpaši skatuves māksliniekiem. Ja jāslēdz līgumi, centies to izdarīt laika posmā no pl.10-11 vai 14:40-16.Godkārīgie plāni var realizēties pēc pilnas programmas. Ja gribi popularitāti - mirklī vari to dabūt! Zivs zīmes sievietēm šī diena ir lieliska, lai baudītu veselības uzlabošanas un skaistumkopšanas pasākumus. Masāža sniegs daudz vairāk par cerēto, un lieliski, ja to var sniegt mīļotais cilvēks.