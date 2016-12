60 gadu vecumā mirusi "Zvaigžņu karu" aktrise Kerija Fišere

Kerija Fišere princeses Lejas lomā.

Aktrise Kerija Fišere dzīvē un uz ekrāna





























































































Fišere piektdien piedzīvoja sirdstrieku lidmašīnā. Mediji bija raksturojuši Fišeres stāvokli kā stabilu, taču "kritisku".Fišerei lidojot no Londonas uz Losandželosu, viņas sirdsdarbība apstājās, bet ārkārtas situāciju darbinieks lidmašīnā viņu atdzīvināja ar sirds un plaušu reanimāciju (CPR).Incidents notika 15 minūtes pirms lidmašīnas nolaišanās Losandželosas lidostā. Pēc nolaišanās aktrise tika aizvesta uz tuvumā esošu slimnīcu.Fišere bieži tika runājusi un rakstījusi par saviem narkomānijas un psihiskas slimošanas gadiem.Viņa kļuva par pasaules zvaigzni, tēlojot nemiernieku cīnītāju princesi Leju sākotnējā "Zvaigžņu karu" triloģijā, kas tapa no 1977. līdz 1983.gadam un kļuva par kultūras fenomenu.2015.gadā iznākušajā filmā "Star Wars: The Force Awakens" ("Zvaigžņu kari: Spēks mostas") Fišere tēloja ģenerāli Leju Organu - princesi Leju brieduma gados.