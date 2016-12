Bičevskim dubls, Sestito uzvaras vārti pagarinājumā; "Dinamo" revanšējas "Jokerit". FOTO

Rīgas "Dinamo" Helsinkos uzvar "Jokerit"







































Uzvaras vārtus rīdziniekiem guva Tims Sestito, kurš bija precīzs 23 sekundes pirms pagarinājuma beigām. Savukārt pamatlaikā Rīgas "Dinamo" sastāvā ar diviem precīziem metieniem atzīmējās Māris Bičevskis, bet mājiniekiem vārtus iemeta Peka Jormaka un Jesse Joensū.Rīgas vienība pirmo reizi tika pie iespējas spēlēt KHL jaunajā pagarinājuma formātā "trīs pret trīs", kas šoreiz izdevās veiksmīgs.Spēles otrajā minūtē pēc Oskara Cibuļska noraidījuma rīdzinieki nonāca mazākumā un tika sodīti ar vārtu zaudējumu. Pavisam nekaitīgā situācijā Jormakas piespēlētā ripa atsitās pret Ralfa Freiberga nūju un ielidoja vārtos. Pēc periodā nospēlētām piecām minūtēm Gints Meija izslidoja vienatnē pret Helsinku vienības vārtsargu Raienu Zapolski, taču pārspēt viņu neizdevās.Kad pirmajā periodā bija nospēlēts vairāk par pusi Bičevskis panāca neizšķirtu. Latviešu uzbrucējs izmantoja pretinieka kļūdu, devās pretuzbrukumā un piespēlēja Laurim Dārziņam, kurš savukārt atspēlēja ripu atpakaļ Bičevskim. Ar šo piespēli Dārziņš guva savu 200.punktu KHL karjerā.Sešarpus minūtes minūtes pirms perioda beigām "Dinamo" tika pie iespējas spēlēt vairākumā, kuru pēc Dārziņa piespēles realizēja Bičevskis, gūstot savus otros vārtus mačā. Maču enerģiski iesākušie "Jokerit" hokejisti uz perioda beigām zaudēja savu ātrumu, taču "Dinamo" neizmantoja pretinieku atslābumu un nepalielināja savu pārsvaru.Otrā perioda sākumā rīdzinieki gandrīz vēlreiz ieraidīja ripu Jakuba Sedlāčeka sargātajā cietoksnī, taču vārtu stabiņš glāba viesus no otrā vārtu zaudējuma. Savukārt trešdaļas vidū tomēr laukuma saimnieki raidīja otro ripu "Dinamo" vārtos, pēc pretuzbrukuma precīzi metot Joensū. Nepilnu minūti vēlāk Meija saņēma piespēli pretinieku vārtu priekšā, taču nespējā pārcelt ripu pāri Zapolskim.Tāpat arī četras minūtes pirms trešdaļas beigām Meijam bija vēl viena iespēja gūt vārtus, tomēr latviešu uzbrucējs ar diviem mēģinājumiem nespēja ripu raidīt vārtos. Trešdaļas pēdējās minūtēs pārsvars bija "Jokerit" hokejistiem, bet mājinieku uzbrukumi ar gūtiem vārtiem nenoslēdzās.Trešā perioda sākumā ar metieniem pa vārtiem atzīmējās Dārziņš un Vitālijs Pavlovs, taču tie nebija precīzi. Pēc nospēlētām piecām minūtēm Freibergs pēc svilpes izpildīja metienu pa vārtiem, kā dēļ laukumā sākās asumi, taču soģi abu komandu hokejistus nomierināja. Trešdaļas devītajā minūtē Artūrs Kulda uzsita pa Mika Indraša nūju, sarūpējot Rīgas komandai vairākumu.Tiesa, vairākumā rīdzinieki nespēja izveidot bīstamus momentus, līdz ar to tas palika neizmantots. Perioda otrajā pusē arvien aktīvāk uzbruka laukuma saimnieki, kuri kontrolēja ripu "Dinamo" aizsardzības zonā. Nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Gunārs Skvorcovs sarūpēja "Dinamo" komandai mazākumu, bet nedaudz vēlāk pēc asumiem tika noraidīt arī abi vārtu guvēji Bičevskis un Jormaka. "Dinamo" mazākumu izturēja un pamatlaiks noslēdzās neizšķirti 2:2, līdz ar to Latvijas klubs pirmo reizi tika pie iespējas spēlēt pagarinājumā formātā "trīs pret trīs".Papildlaikā abas komandas apmainījās aktīviem uzbrukumiem, taču lieliski vārtos spēlēja Sedlāčeks un Zapolskis. Pēc divām nospēlētām minūtēm mājinieki par skaitliskā sastāva pārkāpumu palika mazākumā, līdz ar to rīdzinieki spēlēja četratā pret trijiem pretiniekiem. Tomēr "Dinamo" vairākumu neizmantoja, taču 23 sekundes pirms pagarinājuma beigām Sestito bija pirmais pie atlēkušās ripas, un raidīja to vārtos, nodrošinot viesiem uzvaru ar 3:2."Dinamo" rindās šajā mačā debitēja aizsargs Imants Ļeščovs, kurš laukumā bija 14 minūtes un 19 sekundes, bet ar rezultatīvām darbībām neizcēlās.Tikmēr Artūrs Kulda pretinieku rindās laukumā pavadīja 20 minūtes un 52 sekundes, kas bija otrs lielākais laiks komandā. Šajā laikā viņš divas reizes meta pa vārtiem, izpildīja piecus spēka paņēmienus, bloķēja trīs metienus un nopelnīja divas soda minūtes.Abas komandas pirmdien aizvadīja vienu savstarpējo maču, kurā "Dinamo" cieta zaudējumu ar 0:3.Normunda Sējēja vadītā "Dinamo" piektdien ar 6:0 sagrāva Novokuzņeckas "Metallurg" komandu, svinot pārliecinošāko uzvaru šajā sezonā. Tiesa, vēl pirms tam rīdzinieki viesos ar 3:9 cieta sagrāvi pret Omskas "Avangard" spēlētājiem, pirmo reizi KHL čempionāta mačos ielaižot tik daudz vārtus.Trīs spēļu izbraukuma sēriju Austrumos "Dinamo" sāka ar zaudējumu 1:3 pret Novosibirskas "Sibirj" komandu. Arī "Jokerit" viesojās Austrumos, tāpat kā rīdzinieki izcīnot vienu uzvaru trīs mačos. Somu klubs vispirms ar 1:2 pagarinājumā zaudēja "Avangard", tad ar 4:3 uzveica Novokuzņeckas komandu, bet piektdien ar 0:3 piekāpās "Sibirj" spēlētājiem."Dinamo" svētdien paziņoja par līguma parakstīšanu ar 22 gadus veco aizsargu Imantu Ļeščovu, kurš šosezon spēlēja rīdzinieku fārmklubā "Liepāja". Aizsargu "Dinamo" nācās pieteikt, jo traumu dēļ komandai nevar palīdzēt Georgijs Pujacs un Guntis Galviņš.Ļeščovs svētdien bija viens no 25 hokejistiem, kurš devās uz Helsinkiem, bet pirmdienas mačā laukumā viņš vēl nedevās. Tikmēr mājās bez Pujaca un Galviņa palika arī uzbrucējs Koltons Gilīss, kurš arī guvis traumu.Šosezon abas komandas jau trīs reizes bija tikušās, pirmo divus mačus aizvadot Rīgā, un abās reizēs uzvarot somiem. Septembrī "Jokerit" bija labāka ar 3:1, bet novembrī viņi uzvarēja ar 2:1.Līdz šim KHL čempionātā abas komandas ir tikušās 11 reizes, no kurām "Dinamo" ir guvusi tikai trīs panākumus.A.Kulda "Jokerit" rindās spēlē otro sezonu, kamēr viņa jaunākais brālis Edgars otro sezonu aizvada Rīgas klubā.Rīgas "Dinamo" ar 39 punktiem 44 mačos ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē, no pirmā astotnieka atpaliekot par 27 punktiem. Tikmē "Jokerit" ar 70 punktiem atrodama septītajā vietā.KHL regulārajā čempionātā piedalās 29 komandas no astoņām valstīm - Krievijas, Latvijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas.Regulārajā čempionātā katra komanda, tāpat kā pērn, aizvadīs pa 60 spēlēm. Ar katru no pretiniekiem tiks spēlēts divas reizes, bet vēl četras cīņas tiks aizvadītas ar savas divīzijas divām komandām - rīdziniekiem tās būs "Jokerit" un Minskas "Dinamo", ar kurām tiks aizvadīts pa četrām savstarpējām spēlēm.KHL regulārais čempionāts noslēgsies nākamā gada 18.februārī, trīs dienas vēlāk sāksies izslēgšanas spēles, bet Gagarina kausa ieguvēji tiks noskaidroti ne vēlāk kā 20.aprīlī.Aizvadītajā sezonā Gagarina kausa finālā Magņitogorskas "Metallurg" sīvā sērijā ar 4-3 uzvarēja Maskavas CSKA vienību, otro reizi kluba vēsturē tiekot pie KHL galvenās balvas.