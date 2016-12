Bičevskis pēc veiksmīgā mača Helsinkos slavē jauno pagarinājuma formātu

Rīgas "Dinamo" Helsinkos uzvar "Jokerit"







































"Dinamo" savā šogad pēdējā KHL spēlē otrdien viesos ar 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) pagarinājumā pārspēja Artūra Kuldas pārstāvēto Helsinku "Jokerit" komandu, līdz ar to revanšējoties par pirmdien ciesto zaudējumu.Uzvaras vārtus rīdziniekiem guva Tims Sestito, kurš bija precīzs 23 sekundes pirms pagarinājuma beigām. Savukārt pamatlaikā Rīgas "Dinamo" sastāvā ar diviem precīziem metieniem atzīmējās Bičevskis."Šodien pildījām treneru uzdevumu, kas deva uzvaru. Pieturējāmies pie plāna un, vairāk vai mazāk, bet viss izdevās. Patīkami revanšēties. Spēle, manuprāt, bija ļoti skatāma un emocijām bagāta. Pēc vakardienas mača mums bija sapulce. Analizējām kļūdainos momentus. Treneri mums rādīja kļūdas, kuras šodien izdevās nepieļaut," klubs citē uzbrucēju.Bičevskis savus abus divus vārtus guva pēc Laura Dārziņa piespēlēm. Pirmajā vārtu guvumā Dārziņš nopelnīja savu 200.punktu KHL karjerā."Pirmajā vārtu guvumā man ļoti labi piespēlēja Lauris. Otrajā bija treniņos iespēlēta kombinācija. Nebiju vēl guvis divus vārtus, bet patīkamāk ir tas, ka tikām pie uzvaras," uzsvēra Bičevskis.Rīgas vienība pirmo reizi tika pie iespējas spēlēt KHL jaunajā pagarinājuma formātā "trīs pret trīs", kas šoreiz izdevās veiksmīgs."Man vēl nebija gadījies spēlēt šādā formātā. Jāsaka godīgi, man ļoti patika. Domāju, arī skatītājiem ir interesanti. Momenti no vieniem uz otriem vārtiem. Protams, var ātri zaudēt vārtus, bet, domāju, hokejs no šāda papildlaika tikai iegūst. Skatītājiem un hokejistiem tas ir ļoti aizraujoši un interesanti," skaidroja Bičevskis.Rīgas "Dinamo" ar 39 punktiem 44 mačos ieņem pēdējo vietu Rietumu konferencē, no pirmā astotnieka atpaliekot par 27 punktiem. Tikmēr "Jokerit" ar 70 punktiem atrodama septītajā vietā.Nākamās spēles "Dinamo" aizvadīs jau 2017.gadā, kad janvāra sākumā savā laukumā uzņems Čerepovecas "Severstaļ", kā arī līgas līderes Maskavas CSKA un Sanktpēterburgas SKA komandas.