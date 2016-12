31.decembrī un 1.janvārī sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas un tiks nodrošināti papildu reisi

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

31.decembrī un 1.janvārī sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu grafika. Pasažieri šajās dienās sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.Lai nodrošinātu ērtāku pasažieru nokļūšanu uz un no gadu mijas pasākumu norises vietām, naktī no 31.decembra uz 1.janvāri aptuveni no plkst. 20:00 līdz plkst. 4:00 tiks organizēti papildu reisi:* 4., 5., 6., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā,* 9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā,* 3., 11., apvienotajā 12., 23., 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51. un 53. autobusa maršrutā.30.decembrī klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8:00-17:00, pārējie seši klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts darba dienās – līdz plkst. 19:00. Juridiskās personas klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 191 pirmssvētku dienā apkalpos no plkst. 8:00-12:00.31.decembrī un 1.janvārī visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme”, 31.decembrī un 1.janvārī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu K.Valdemāra ielā 5a – tur par autostāvvietu būs jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”.