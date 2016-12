"Man nolaupīta iespēja iet uz vēlēšanām..." Kairiša asie izteikumi televīzijā rada atbalsis sociālajos tīklos

Labi būtu, ja mums būtu prezidents, kurš mūs iedvesmotu. V.Kairišs #1pret1 #LTV — Ieva Brante (@ibrante) December 27, 2016

Lūsēns @KulturasDiena un Kairišs LTV #1pret1 uzjunda valstiskas pārdomas. A ko darīt? — Dagne (@DagnijaNeimane) December 27, 2016

Viesturs Kairišs šodien tiešs. Par krietnumu, nesavtību un spēju ieskatīties spogulī. Par godīgumu it visā un uzticamību patiesībai. #1pret1 — Dace Milberga (@Dachinja) December 27, 2016

Viesturs Kairišs šodien kā svaiga ūdens malks tuksnesī sēdošajam... Klausos un kaifoju. — Unama (@EvijaUnama) December 27, 2016

Man ir aizdomas,ka tie,kam jālemj par valsti,Kairiša teikto vspār nav gribējuši dzirdēt — Skuja Biruta (@AnnaAmalis) December 27, 2016

Parakstos zem katras Kairiša izteiktās domas, zem katra vārda. — Māra Krontāle (@MaraKrontale) December 28, 2016

Pēc #1pret1 jādomā, tāpat,kā pēc ''Mel.hronikas''. ''Vienkārši jādara tas, kas jādara, tā kā Dukuri'', ''Vajag domāšanu attīstošus projektus — Laimdota Straujuma (@Straujuma) December 27, 2016

Paldies @ltvzinas un @gundarsreders par šī vakara interviju ar režisoru Viesturu Kairišu. Atklāti, patiesi un būtiski mūsu valstij! #1pret1 — Andris Skride (@AndrisSkride) December 27, 2016

Kad raidījuma vadītājs par visām varēm centās talantīgu režisoru pārvērst viduvējā politologā #1pret1 — Mārtiņš Kaprāns (@Mkaprans) December 27, 2016

Viesturs Kairišs šodien tiešs. Par krietnumu, nesavtību un spēju ieskatīties spogulī. Par godīgumu it visā un uzticamību patiesībai. #1pret1 — Dace Milberga (@Dachinja) December 27, 2016

Kairišam cepums par šī vakara #1pret1 — kristīne lapiņa (@KrLapina) December 27, 2016

Kairišs sarunā, kas guva atbalsis arī sociālajos tīklos, norādīja, ka viņš sāk neredzēt atšķirības starp partijām. "Es regulāri aizdomājos, ka nāk vēlēšanas, būs jāiet balsot, tas ir mans pienākums. Es gribu, lai šī sabiedrība ir labāka, lai mūsu valsts attīstās, bet es nesaprotu, par ko es varētu balsot. Ja pirms tam bija kāda ticība, liberālākas perspektīvas, tagad to nevar saprast, tas ir viens veselums. Vai tad tur ir atšķirība starp partijām?" - retoriski vaicāja režisors.Atbildot uz raidījuma vadītāja Gundara Rēdera piebildi par to, ka līdzīgi procesi vērojami arī pasaulē, piemēram, dienas kārtībā ienākušie jaunie jēdzieni "Trampa efekts", "postpatiesības", Kairišs sacīja - tas, kas notika par ASV prezidentu ievēlētā miljardiera Donalda Trampa gadījumā, var notikt arī Latvijā, proti, sistemātiskā politika nekādi vairs nespēj reaģēt uz izaicinājumiem, kas ir pāršalkuši pasauli, jo pasaule ir "tremolo stāvoklī" un neviens nesaprot, kas notiek, kur atkal kāda kravas automašīna iebrauks Ziemassvētku tirdziņā, kur un no kurienes atkal ieplūdīs bēgļi u.c."Pasaule mainās mūsu acu priekšā un mums nav izstrādāts nekāds mehānisms, kā uz to reaģēt. Protams, lielā apjukumā cilvēki attopas kā lamāt tikai viens otru, kā baidīties panikā no bēgļiem, teroristiem, Krievijas, bet, manuprāt, tie izaicinājumi ir tik lieli, ka varam tikai cerēt, ka kaut kādā veidā tas sakārtosies, jo, manuprāt, neviens, pat visvadošākais eksperts pie Trampa rokas, nezina, ar ko rēķināties," izteicās Kairišs.Režisors norādīja, ka Latvijas politikai, rēķinoties ar šo mainīgo pasaules kārtību, vajadzētu strādāt pie piedāvājuma, kurš kaut kādā veidā varētu atbilst pašreizējajai situācijai. Kairišs arī veltīja pārmetumus tām "mūžīgi garlaicīgajām, sistemātiskajām sejām", kas nekad nemainās.Kairiša sacītais arī radīja viļņošanos sociālajos tīklos, kur cilvēki dalījās pārdomām par dzirdēto: