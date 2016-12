Policisti stāsta, ka Ogrē kāds jaunietis savā “Mercedes-Benz Sprinter” automašīnā kopā ar diviem citiem jauniešiem lietoja alkoholiskos dzērienus. Viens no šiem atpūtas biedriem bijis automašīnas īpašnieka draugs, savukārt otrs bijis drauga paziņa, ar kuru spēkrata saimnieks iepazinies tikai šajā dienā. Ap desmitiem vakarā trijotne nolēmusi doties pie miera. Spēkrata īpašnieks ar kājām devies uz savām mājām, bet pārējie – uz citu pusi.Ap pulksten pusdiviem naktī pamodās spēkrata īpašnieka māte, kura, pieejot pie loga, konstatēja, ka ir pazudusi netālu no mājas novietotā 10 000 eiro vērtā dēla automašīna. Par notikušo sieviete paziņoja Valsts policijai.Likumsargi informāciju par notikušo nekavējoties nodeva ceļu policijai. Ceļu policisti turpat Ogrē uz ielas pamanīja automašīnu, kas atbilda pazudušās automašīnas aprakstam. To apstādinot, tika konstatēts, ka pie stūres atrodas 1997.gadā dzimušais automašīnas īpašnieka paziņa, ar kuru viņš bija iepazinies atpūšoties automobilī. Turklāt policisti konstatēja, ka jaunietis auto bija vadījis vairāk nekā divu promiļu lielā alkohola reibumā un bez autovadītāja tiesībām.Aizdomās turētais tika aizturēts un nogādāts Ogres iecirknī.Pašreizējā informācija liecina, ka automašīnas īpašniekam alkohola lietošanas laikā ir bijušas līdzi divas auto atslēgas. Policija skaidro, kā vienas no atslēgām nonākušas pie aizturētās personas, un citus notikušā apstākļus.Šobrīd saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta pirmās daļas – par zādzību. Tāpat jaunajam vīrietim likumā noteiktajā kārtībā nāksies atbildēt par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā un bez tiesībām.