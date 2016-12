Publisko video no jūras dzīlēm, kur iekrita lidmašīna. Pilota pēdējie vārdi: "Krītam, komandieri!" VIDEO

Ūdenslīdēji izceļ avarējušās lidmašīnas atlūzas































































Glābēji savāc Krievijas militārās lidmašīnas atlūzas

































































Līdz trešdienas pēcpusdienai izdevies izcelt arī 15 no 92 katastrofā bojāgājušajiem. Tāpat ūdenslīdējiem izdevies atrast 12 lielus un 1547 sīkākus lidmašīnas fragmentus.Tuvākajā laikā Sočos plānota atrasto gaisa kuģa fragmentu izlikšana, kam atbrīvots laukums, kur tiks uzzīmēta lidmašīnas kontūra. Atrastie priekšmeti tiks izvietoti tā, kā tie reāli atradās lidmašīnā. Šie darbi nepieciešami, lai varētu noskaidrot notikuša apstākļus, sacīja Izmeklēšanas komitejas pārstāvis. "Tas ir ievērojams komplekss darbs, bez kura nevar iztikt nevienas aviokatastrofas izmeklēšana," paskaidrots medijiem.Kopumā lidmašīnā bija trīs melnās kastes, no kurām pirmā izcelta otrdien un nosūtīta uz Maskavu, kur tiks veikta datu atšifrēšana. Sākotnējā izpētīto datu analīze liecinot, ka par katastrofas iemeslu kļuva pilota kļūda, vēstī aģentūra "Interfax".Balss ieraksta "melnajā kastē" fiksētas pēdējās sekundes pilotu kabīnē, kurā dzirdami kliedzieni "Aizspārņi, kuce!" un "Krītam, komandieri!", ziņo Krievijas mediji.Kā pavēstīja avots aģentūrai "Interfax", pēc sākotnējās informācijas lidmašīna cietusi avāriju "sagāšanās" dēļ, jo nav bijusi pietiekama spārnu celtspēja. Pēc viņa teiktā, "Tu-154" aizspārņi nostrādājuši nesaskaņoti, to neizbīdīšanās rezultātā tika zaudēta nepieciešamā celtspēja, un ātrums nav bijis pietiekams augstuma uzņemšanai.Tikmēr publiskotajā video no glābšanas darbiem redzams, kā ūdenslīdēji pie ceļamkrāna piestiprina dzelmē atrastās atlūzas.Jau vēstīts, ka Krievijas Aizsardzības ministrijas lidmašīna "Tu-154" ar 92 cilvēkiem svētdien avarēja dažas minūtes pēc izlidošanas no Sočiem. Ar to sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un žurnālisti.Saskaņā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas publiskoto informāciju, kas balstīta uz pasažieru sarakstiem, lidmašīnā atradušies 64 Aleksandrova ansambļa mākslinieki, tai skaitā tā vadītājs Valērijs Halilovs, astoņi karavīri, deviņi žurnālisti no Krievijas televīzijas Pirmā kanāla, NTV un Aizsardzības ministrijas pārraudzītā telekanāla "Zvezda", divi valsts ierēdņi un starptautiskās sabiedriskās organizācijas "Spravedļivaja pomoščj" ("Taisnīga palīdzība") vadītāja, Kremļa cilvēktiesību padomes locekle Jeļizaveta Gļinka.Viņa Krievijā bija iemantojusi cieņu kā "daktere Liza", kas daudz nesavtīgi palīdzējusi bezpajumtniekiem, neraugoties uz ierēdņu liktajiem šķēršļiem. Kā vēsta mediji, Gļinka uz Sīriju pavadījusi Latakijas universitātes slimnīcai paredzētu medikamentu kravu.Avarējusī lidmašīna būvēta pirms 34 gadiem, pēdējo reizi remontēta 2014.gadā, bet tehniskā apkope tai veikta šā gada septembrī.