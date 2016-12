Indīgā vannas līdzekļa „Bojarišņik” lietošana jau prasījuši desmitiem Krievijas pilsētas Irkutskas iedzīvotāju dzīvības. Tā ir pasaulē lielākā masveida saindēšanās ar metanolu.

Kasjauns.lv jau vēstīja, ka 18. janvārī Irkustkā viens pēc otra sāka mirt cilvēki, kuri alkohola vietā bija lietojuši lēto vannas līdzekli „Bojarišņik” („Vilkābele”). Viņi pie šī līdzekļa lietošanas jau pieraduši pāris gadus, jo līdz tam tas sastāvēja no 90% etanola, bet nu tas pēkšņi bija aizstāts ar indīgo metanolu. Uz „Bojarišņika” pudeles gan bija norādīts, ka tas nav paredzēts iekšējai lietošanai, bet tas neatturēja apreibināšanās cienītājus no šī surogāta lietošanas.Krievijas plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka 46 no 77 mirušajiem viņā saulē devās slimnīcas palātās, bet pārējo līķi tika savākti uz ielas, vārtrūmēs un dzīvokļos. Šī saindēšanās kļuvusi par pasaulē vismasveidīgāko saindēšanos ar metanolu.Irkutskas žurnālisti meduza.io pastāstīja, ka uz slimnīcām pēc „Bojarišņik” lietošanas aizvesti visdažādākie cilvēki – bērnudārza audzinātāja, medmāsa, mazapmaksātu profesiju strādnieku – metinātāji, automehāniķi, krāvēji, sētnieki, kā arī bijušie cietumnieki un pensionāri. Bāreņos palikuši astoņi bērni. Septiņiem no viņiem miruši gan māte, gan tēvs, bet vienam – tikai māte.Izdevums „Tvoj Irkustsk” raksta, ka starp mirušajiem „Bojarišņik” dzērājiem tikai vienam nebija noteiktas dzīvesvietas: „Pārējie bija salīdzinoši labi nodrošināti cilvēki, kaut arī ne bagāti. Daudzi no viņiem apzināti bija izvēlējušies lietot „Bojarišņiku”, jo agrāk tā pagatavošanai tika izmantots salīdzinoši kvalitatīvs etilspirts, kuram bija ievienota citronskābe un vilkābeles ekstrakts. Pēc garšas „vannas līdzeklis” atgādināja rūgtu uzlējumu. Cilvēki divu gadu laikā jau pie tā bija pieraduši un tam uzticējās”.Kāda pārdevēja Meduza.io sacīja: „Es vienam pircējam uzjautāju, kāpēc viņš izvēlas „Bojarišņiku”. Atbilde bija, ka tas esot labs, jo pēc tā lietošanas nesāpot galva. Jāteic, ka „Bojarišņika” pircēji it nebūt neatgādina alkoholiķus vai bezpajumtniekus”.Tikmēr Krievijas likumsargi jau par „Bojarišņika” nesankcionētu izplatīšanu iersonājuši trīs krimināllietas un aizturēti 24 cilvēki. Starp aizturētiem ir ne tikai Krievijas, bet arī pieci Azerbaidžānas un viens Sīrijas pilsonis. Aizturēti ne tikai pārdevēji un izplatītāji, bet arī amatpersonas, tostarp arī Irkutskas apgabala tirdzniecības uzraudzības dienesta „Rospotrebnadzor” vadītāja vietnieks, kuru apsūdz amata pienākumu nolaidīgā pildīšanā.