Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 29. decembris

Bez garas domāšanas pieņemtie lēmumi šodien izrādīsies vispareizākie. Nevilcinies, paļaujies uz intuīciju. Nedaudz smagāka būs situācija attiecībās ar mīļoto. Savaldies, nespļauj ārā visu, kas uz mēles, lai nesabojātu gada nogali sev un vistuvākajiem. Nauda raizes šodien neradīs.Ieguvēji būs tie Vērši, kuri pratīs atpūsties un uzņemt enerģiju slepenos, tikai sev zināmos veidos. Gatavojoties jaunam darba cēlienam, padomā par komandu, kas ir kopā ar tevi. Iespējams, kāds kolēģis jau sen no tevis gaida pelnītu uzmundrinājumu. Ja esi vadītājs, vērts padomāt par prēmijām vai paaugstinājumiem darbiniekiem, kuri līdz šim nav tikuši pienācīgi novērtēti.Dvīņiema ar līdera iezīmēm šī būs burvīga diena, piepildīta ar slavu un atzinību no visām pusēm! Labo vārdu būs tik daudz, ka vari pat kļūt iedomīgs. Ģimenes locekļi gan spēs tevi nolikt pie vietas. Vakarpusē var uzvirmot negaidīts konflikts ar kādu gados vecāku sievieti.Spēsi iedvesmot citus darboties aktīvāk un ražīgāk, un uz šāda fona pats Vēzis varēs ērti ielīst savā alā. Šodien jāspēj nošķirt darbs no privātām attiecībām. Ne ar visiem attiecības veidosies gludi, tāpēc uz frontes līnijas labāk nestāvi. Tuvojoties gada izskaņai, nokārto senus aizvainojumus, no sirds piedod pārdiarītājiem.Izbaudi mirkļus, ko pavadi kopā ar vis-vis-vismīļāko cilvēku. Enerģijas lādiņš! Lutini savu mīļoto, neskopojies ar dāvanām un uzmanību, un pretī saņemsi simtkārt. Sirsnīgas sarunas var vainagoties ar nopietniem plāniem par kopīgu nākotni. Pie lielas pārpūles organisms var sākt protestēt.Zibenīgi pieņemti lēmumi var pārsteigt ne tikai tevi pašu, bet arī apkārtējos, kuri taču pieraduši pie tavas nosvērtības un pārdomātajiem spriedumiem. Tipiski Jaunavai - domāsi par tēriņiem. Iespējams, tevi pārņems reāls skopums, ar ko nebūs mierā mīļotais cilvēks.Kāds jautājums neliks miera un atkal no jauna liks svārstīties pārdomās, kā labāk darīt/nedarīt. Pazīstot sevi, risinājumu atradīsi. Pieaugs vajadzība pēc atbalsta un padoma, jo sapratīsi, ka ar paša zināšanām var būt "par īsu". Daudzi Svari šodien burtiski iestrēgs nereālās fantāzijās un iluzorās attiecībās.Finanšu jautājumi jāatrisina ar steigu, zibenīgi, tūlīt un tagad. Iekavētas naudas lietas var ļoti sāpīgi atspēlēties jau janvāra pirmajās dienās, un trieciens būs smags. Esi pārliecināts par sevi, nešaubies, ej uz priekšu izrieztām krūtīm, un visi tev noticēs.Veiksmīga būs dalība tajos pasākumos, kuros no sevis kaut kas, ja tā var teikt, nedaudz jāpietēlo. Ļoti viegli varēsi atstāt iespaidu, ka es svarīgāks, nozīmīgāks, labāks, skaistāks utt. cilvēks. Baltajiem meliem lieliska diena! Rūpējies par to, lai tiktu saglabāta tavas personas noslēpumainība.Par kļūdām nedusmojies, bet gan mācies no tām. Uz tava rakstura nepilnībām gluži negaidīti var norādīt citi, un sarunas var pat samaitāt garastāvokli. Lai tiktāl nenonāktu, šodien uzturies maksimāli šaurā cilvēku lokā, vēlams tikai starp pašiem tuvākajiem, kuri, kā zināms, ja arī iedzeļ ar asu vārdu, tāpat turpina mīlēt.Šodien tiks novērtēts Ūdensvīra godīgums un krietna cilvēka rīcība. Meli un izlikšanās ātri nāks gaismā. Rīkojies pēc labākās sirdsapziņas, kā arī iedziļinieks jebkurā lietā, kas kaut mazākajā mērā skar citu cilvēku labklājību. Izaicinājuma diena visiem prokuroriem, notāriem, tiesnešiem, juristiem.Dzenoties pēc apkārtējo atzinības, vairies nokļūt apmātībā. Pats sev spēsi samelot vislabāk, taču tas ir ceļš uz nekurieni. Pastāv risks dumji uzķerties uz kādu it kā izdevīgu solījumu, pakļauties melīgam reklāmas trikam, un beigās palikt zaudētājos. Ar naudu šodien rīkojies ļoti uzmanīgi!