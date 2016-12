Nesot naktsmājas uz muguras, Rīgu pārpludina tūkstošiem jauniešu, kuri šeit sagaidīs Jauno gadu. FOTO

Visvairāk svētceļnieku no Polijas un Ukrainas

Tezē jaunieši ierodas Rīgā







































































36 attēli

Tezē pasākumus aicināti apmeklēt visi rīdzinieki

Vispirms jaunieši ar autobusiem ieradās Rīgas draudzēs, kuras viņus sadalīja pa viesģimenēm. Vēlāk viņi devās uz centrālajām tikšanās vietām Vecrīgas dievnamos, Ķīpsalas hallē vai „Arēnā Rīga”. Uz ielām bija izvietotas desmitiem norāžu „Taize”, kas jauniešiem norādīja pareizo virzienu gan uz baznīcām, gan uz centrālajām tikšanās vietām. Viņi arī pārpildīja sabiedrisko transportu (Tezē tikšanās dalībniekiem šajās dienas braukšana pilsētas transportā ir par brīvu). Centra ielās dežurēja vairāki desmiti brīvprātīgo, kuri palīdzēja svētceļniekiem neapmaldīties.Bažas, ka jauniešiem nevarēs nodrošināt naktsmājas nav attaisnojušās. Pāris nedēļu laikā rīdzinieku ģimenes ir spējušas organizēties un nodrošināt naktsguļu teju 15 000 svētceļnieku. Tikai kādiem pārsimts dalībniekiem nāksies gulēt sporta zālēs, portālam Kasjauns.lv pavēstīja Tezē kopienas preses centrā.Visvairāk jauniešu ieradušies no Polijas (ap 4500) un Ukrainas (2200). No 600 līdz 1200 svētceļnieku atbraukuši no Vācijas, Lietuvas, Francijas un Horvātijas. No citām valstīm atbraukušo viesu skaits ir daudzkārt mazāks. Uz Latviju atbraukuši ciemiņi ne tikai no Eiropas valstīm, bet arī no visnotaļ eksotiskām zemēm, viņu skaits gan nav liels – bieži vien saskaitāms uz abu roku pirkstiem. Pie mums ieradušies svētceļnieki arī no Dienvidkorejas, Honkongas, Japānas, Palestīnas, Austrālijas, Ķīnas, Taivānas, Brazīlijas, Kanādas, Indonēzijas, Izraēlas, Malaizijas, Peru, Dienvidamerikas un Vjetnamas.Tezē jauniešu tikšanās pasākumus aicināti apmeklēt arī visi rīdzinieki un pilsētas viesi, neatkarīgi no vecuma, konfesionālās piederības un valodu zināšanām. Lūk, Tezē programma:* 28. decembrī pulksten 19.00 „Arēnā Rīga” – vakara lūgšana;* 29., 30. un 31. decembrī pulksten 8.30 – lūgšanas draudzēs, kas uzņem jauniešus (pārsvarā visas Rīgas protestantu un katoļu draudzes);* 29., 30. un 31. decembrī pulksten 13.15 – lūgšanas visās Vecrīgas baznīcās, bet pulksten 19.00 – vakara lūgšanas „Arēna Rīga”;* 31. decembra vēlā vakarā vietējās draudzes rīkos nakts lūgšanu un tautu svētkus svētceļniekiem. Savukārt svētdien, 1. janvārī, pulksten 10.00 draudzes organizēs svētku dievkalpojumus;* 30. decembrī Ķīpsalas hallē kā viens no vērienīgākajiem kultūras programmas notikumiem gaidāms tautas mūzikas un deju koncerts. Tā laikā gan klasiskā, gan mūsdienu interpretācijā latviešu tradicionālo mantojumu ārvalstu un pašmāju interesentiem piedāvās etnoroka grupa „Laimas muzykanti”, koklētāja Sanita Sprūža, Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupa „Saucējas”, kā arī Latvijas Universitātes tautas deju kopa „Dandari” un tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”. Koncertu vadīs aktrise Zane Daudziņa. Lai iekļūtu Ķīpsalas hallē, būs nepieciešams personu apliecinošs dokuments;* 29. un 30. decembrī kinoteātrī „K.Suns” būs skatāma dokumentālā filma „Mirkļi no brāļa Rožē dzīves”, kas apkopo Tezē kopienas dibinātāja nozīmīgākos dzīves brīžus.* 29. decembrī Rīgas Domā paredzēta pieredzes stāstu un diskusiju pēcpusdiena „Ceļš uz brīvību – Latvijas cīņa pret padomju okupāciju”. Pārdomās par šo tēmu dalīsies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, filozofijas zinātņu doktore Solveiga Krūmiņa-Koņkova un žurnālists Aidis Tomsons.* 29. decembrī būs iespēja apmeklēt trīs diskusiju grupas. Viena no tām - „Eiropa šodien: ko mēs varam darīt kontinenta vienotības labā?” notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Rīgas domes ēkā notiks diskusija „Migrantu un bēgļu uzņemšana”, kuras laikā pieredzē dalīsies cilvēki, kam ir personiska pieredze bēgļu uzņemšanā. Savukārt Anglikāņu baznīcā notiks saruna „Pretī labākai visu sabiedrības locekļu integrācijai” ar kādreizējiem bezpajumtniekiem un ieslodzītajiem.* 30. decembrī notiks četri semināri. Rīgas domes ēkā varēs dalīties pārdomās par neatliekamiem vides jautājumiem; Svētā Jāņa baznīcā paredzēta saruna ar tiesnesi Velgu Gailīti, juristi Ilzi Tralmaku, ārsti Barbu Tuziku, žurnālisti Dainu Jāņkalni un profesoru Viljamu Šaubu par tēmu „Izdzīvot savu ticību darbā”; Rīgas vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā tiks gaidīti visi, kam saistoša šķiet tēma „Kur ir Dievs laikmetīgajā mākslā?”; Latvijas Nacionālajā bibliotēkā profesors, kvantu fizikas un nanotehnoloģiju speciālists Vjačeslavs Kaščejevs vadīs pārdomas par tēmu „Dieva radītais zinātnieka acīm”.* * *Kasjauns.lv jau rakstīja, ka no 28. decembra līdz 1. janvārim Rīgā notiek Tezē jauniešu Jaungada tikšanās. Tezē kopiena ir ekumenisks klosteris Francijā, kuru pagājušā gadsimta vidū izveidoja brālis Rožē. Gadu gaitā Tezē izveidojās par masveidīgu Eiropas kristiešu kustību, kura ik gadus uz savu klosteri Burgundijas laukos - Tezē ciematā - aicina tūkstošiem kristiešu ne tikai no Eiropas, bet arī citām pasaules valstīm. Kopš 1978. gada Tezē brāļi kādā no Eiropas lielpilsētām organizē jauniešu tikšanos, uz kuru sabrauc jaunieši no 17 un 35 gadu vecumam un sagaida Jauno gadu. Jaunieši satiekas ne tikai kopīgās tikšanās reizēs, bet arī vietējās draudzēs, kultūras centros un ģimenēs. Sabraukušie tikšanās dalībnieki dzīvo vietējās ģimenēs, skolās un sporta centros. Tikšanās norit vairākas dienas.