Karjeru beidz britu riteņbraukšanas leģenda Bredlijs Viginss

Viginss, kurš dzimtenē tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem savas valsts sportistiem, četras olimpiskās zelta medaļas izcīnīja treka riteņbraukšanā, bet vienu individuālajā braucienā uz laiku sacensībās šosejā.Pirmo reizi viņš par olimpisko čempionu kļuva 2004.gadā Atēnās, triumfējot individuālajās iedzīšanas sacensībās. Pēc četriem gadiem Pekinā viņš šo titulu nosargāja, kā arī tika pie zelta komandu iedzīšanas sacīkstēs, kurās uzvarēja arī šogad Riodežaneiro Olimpiādē, finālā uzstādot jaunu pasaules rekordu.Savukārt izcils viņam bija 2012.gads, jo vispirms viņš, pārstāvot "Sky" komandu, triumfēja prestižajā "Tour de France" velobraucienā, kļūstot par pirmo britu, kam tas izdevies, bet pēc tam ieguva zelta medaļu Londonas olimpiskajās spēlēs individuālajā braucienā šosejā.Šobrīd 36 gadus vecajam Viginsam ir viena sudraba un divas bronzas olimpiskās medaļas, viņš astoņas reizes kļuvis par pasaules čempionu, no tām septiņas reizes trekā, kā arī pērn uzstādīja pasaules rekordu stundas braucienā, kurš gan šogad tika labots.Viginss ir vienīgais riteņbraucējs pasaulē, kurš par olimpisko un pasaules čempionu ir kļuvis kā sacensībās šosejā, tā trekā."Esmu bijis pietiekami veiksmīgs, lai piepildītu savus bērnības sapņus un aizvadītu labu karjeru sporta veidā, kuru es iemīlēju 12 gadu vecumā," Viginss norādīja paziņojumā, kuru publicēja savā vārdā nosauktās komandas "Wiggins" "Facebook" profilā."Es karjeras laikā satiku savus elkus un 20 gadus startēju kopā ar pasaules labākajiem riteņbraucējiem. Esmu strādājis ar pasaules labākajiem treneriem un menedžeriem, kuriem es vienmēr būšu pateicīgs par atbalstu. Tāpat vienmēr atcerēšos to mīlestību, ko saņēmu no līdzjutējiem," norādījis riteņbraucējs."Riteņbraukšana man ir devusi visu, taču es nebūtu ticis pie panākumiem bez savas sievas Ketas un mūsu bērnu atbalsta. Taču 2016.gada ir ceļa beigas šai manas dzīves daļai," piebilda Viginss.Viņš piedzima Beļģijas pilsētā Ģentē, austrālieša un britu pilsones ģimenē, bet uzauga Kilburnā netālu no Londonas. Bredlija tēvs Gerijs Viginss arī bija profesionāls riteņbraucējs, taču viņš pameta ģimeni, kad Bredlijam bija divi gadi.Profesionāļa karjeru Viginss sāka 2001.gadā, pārstāvot Lindas Makartnijas vārdā nosauktu komandu, bet pēc tam brauca tādās pazīstamās vienībās kā "Francaise des Jeux", "Credit Agricole", "Cofidis", "High Road", "Garmin–Slipstream" un "Sky", bet no 2015.gada pārstāvēja komandu ar nosaukumu "Wiggins".