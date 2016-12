Charlie Hebdo в своем стиле: «Плохие новости — Путина там не было» pic.twitter.com/UA6pdyMjrC — Рустем Адагамов (@adagamov) December 28, 2016

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154.

«Репертуар военного хора расширяется», — гласит подпись к карикатуре. pic.twitter.com/jRQ7d7P8pM — DNSRG (@denserg1) December 28, 2016

Vienā nor attēliem redzama krītoša lidmašīna ar parakstu: "Sliktas ziņas... Putina tur nebija", savukārt otrajā uzzīmēta krītoša lidmašīna un dziedošs korists. "Armijas kora repertuārs paplašinās," teikts karikatūrā.Vairāki cilvēki sociālajos tīklos pie attēla par Putinu pierakstījuši: "Te nevar strīdēties", savukārt kāds tviterists vārdā Žeņa paziņojis, ka tas ir "labākais "Charlie Hebdo" vāks šogad"."Tu-154" ar 92 cilvēkiem avarēja 25.decembrī dažas minūtes pēc izlidošanas no Sočiem. Ar to sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un žurnālisti.Krievijas Federālais drošības dienests, Kremlis un citas atbildīgās institūcijas paziņojušas, ka nav atklātas pazīmes notikušā saistībai ar teroraktu.Pēc pirmās "melnās kastes" ierakstu analīzes par ticamāko avārijas cēloni atzīta pilotēšanas kļūda, otrdien ziņoja avoti. Citas iespējamās versijas ir svešķermeņu iekļūšanas dzinējā, nekvalitatīva degviela vai tehnisks defekts.Avarējusī lidmašīna būvēta pirms 34 gadiem, pēdējo reizi remontēta 2014.gadā, bet tehniskā apkope tai veikta šā gada septembrī.Privātais ziņu izdevums "Life" ziņoja, ka pirmajā no atgūtajām "melnajām kastēm" fiksētas pēdējās sekundes pilotu kabīnē, kurā dzirdami kliedzieni "Aizspārņi, kuce!" un "Krītam, komandieri!".Kā pavēstīja avots aģentūrai "Interfax", pēc sākotnējās informācijas lidmašīna cietusi avāriju "sagāšanās" dēļ, jo nav bijusi pietiekama spārnu celtspēja. Pēc viņa teiktā, "Tu-154" aizspārņi nostrādājuši nesaskaņoti, to neizbīdīšanās rezultātā tika zaudēta nepieciešamā celtspēja, un ātrums nav bijis pietiekams augstuma uzņemšanai.Tikmēr Melnajā jūrā turpinās bojāgājušo cilvēku mirstīgo atlieku izcelšana no ūdens. Operācijā piedalās nirēji, tiek izmantoti helikopteri un bezpilota lidaparāti.Aizsardzības ministrija Krievijas ziņu aģentūrām atklāja, ka līdz šim no jūras izcelti 15 līķi un 239 ķermeņa daļas.