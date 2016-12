Uzņēmumu sūdzību dēļ policijai teju gadu neizdodas atrast pārvietojamo fotoradaru piegādātāju

Uz Latvijas ceļiem patlaban ir izvietoti 40 stacionārie fotoradari. Valsts policija vēlējās iegādāties arī 20 pārvietojamos fotoradarus, taču iepirkums teju gadu iestrēdzis.Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) publiski pieejamo informāciju vismaz trīs reizes sūdzības iesniegusi SIA “Doma”. Līdz šim viena sūdzība ir atsaukta, vienā lietvedība izbeigta, bet pēdējā lēmums nav pieņemts.Uzņēmums uzskata, ka iepirkumā izvirzītas neatbilstoši augstas prasības. Piemēram, radariem, kuri nevis tiek ekspluatēti bez apstājas, bet tikai pēc vajadzības, izvirzīta prasība par nesamērīgi augstu temperatūru diapazonu. Tam jāstrādā gan mīnus 30 grādos ziemā, gan plus 50 grādos vasarā.Uzņēmumā šaubās, vai Latvijā vajadzīgs šāds temperatūru diapazons. Tādēļ iesniegumā IUB “Doma” pauž viedokli, ka norma rada nepamatoti izdevīgākus apstākļus konkurentiem.Saglabāt normu par temperatūru svārstībām gan vēlas pati Valsts policija. Tās pārstāvis Normunds Krapsis norāda uz ierīces resursu jeb darbību smagas ekspluatācijas apstākļos. Piemēram, iekārta, atrodoties saulē, var uzkarst līdz noteiktai temperatūrai. Arī IUB par temperatūras diapazonu neesot izteicis pretenzijas.Patlaban Valsts policija ātruma kontroli turpina veikt ar radariem automašīnās, rokas radariem, kā arī iepriekšējos gados iegādātajiem pārvietojamajiem radariem, no kuriem labā tehniskā stāvoklī ir viens.Ņemot vērā kārtējo aizķeršanos, 20 jaunie pārvietojamie radari tiek gaidīti nākamā gada pirmajā pusē. Krapsis pauda cerību, ka tas būs pavasarī.Kopš neveiksmīgā mēģinājuma, kad pirms vairākiem gadiem fotoradarus centās ieviest uzņēmums “Vitronic Baltica”, cīņu par tiesībām uzstādīt radarus izvērš vairāki uzņēmumi. Tostarp jau minētā “Doma” un SIA “Reck”. Abi cīnās par tiesībām piegādāt gan stacionāros, gan pārvietojamos radarus.Tiesības uzstādīt stacionāros fotoradarus ieguvis uzņēmums “Reck”. Uzņēmums rakstiskā komentārā norādīja, ka agrāk konkursā sūdzības ir iesniegušas vairākas kompānijas, tostarp arī viņi. Atkārtotajā iepirkumā esot ievērota vienlīdzība, tāpēc turpmākās sūdzības no “Doma”, pēc “Reck” pārstāvju domām, esot vien centieni mākslīgi kavēt iepirkuma norisi.