Dramatiskā mačā Porziņģa punktu devums neglābj "Knicks" no zaudējuma. VIDEO

"Knicks" viesos ar rezultātu 98:102 (25:22, 22:23, 19:20 19:20, 13:17) piekāpās vienai no savām sīvākajām kopvērtējuma konkurentēm Atlantas "Hawks".

Šis Ņujorkas vienībai bija ceturtais zaudējums izbraukumā pēc kārtas, kā arī tika ciesta neveiksme otrajā mačā pēc kārtas, kurā bija pagarinājums.

Porziņģis šoreiz nospēlēja 42 minūtes, realizējot trīs no deviņiem izpildītajiem divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un sešus no deviņiem soda metieniem.

Tāpat latvietis tika pie astoņām atlēkušajām bumbām, trim blokiem, piecām kļūdām un četrām piezīmēm.



Kristapa bloks un danks otrā galā - video:



Porziņģis otrajā spēlē pēc kārtas un ceturto reizi karjerā vienā mačā atzīmējās ar piecām kļūdām. Savukārt 42 spēlētas minūtes ir atkārtots latvieša karjeras rekords, sekojot 13.decembrī aizvadītajai iepriekšējai "Knicks" spēlei pagarinājumā.

"Knicks" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm bija Deriks Rouzs, kuram ar 24 punktiem sekoja Porziņģis.

Vēl Žoakims Noā pie 14 punktiem pievienoja arī 16 atlēkušās bumbas, bet viens no Ņujorkas vienības līderiem Karmelo Entonijs jau pirmajā puslaikā tika izraidīts no laukuma.

Tikmēr "Hawks" sastāvā 27 punktus sameta vācietis Deniss Šrēders, bet Dvaits Hovards 16 punktiem pievienoja 22 atlēkušās bumbas.



Kristapa Porziņģa aizvadītā mača labākie momenti - video:



"Knicks" komandai nepalīdzēja Kortnijs Lī, kura vietā pirmoreiz šosezon pamatsastāvā izgāja Saša Vujačičs. "Knicks" kļūdījās pirmajos sešos metienos no spēles, bet pirmo realizēja, kad Porziņģis tika segts divatā un bumba nokļuva pie brīvā Entonija, kurš trāpīja tālmetienu. Tikmēr "Hawks" centram Hovardam jau pirmās ceturtdaļas vidū bija sešas atlēkušās bumbas.

Porziņģa tālmetiens ļāva pirmoreiz mačā "Knicks" komandai pārņemt vadību (12:10), bet ceturtdaļas izskaņā pat bez latvieša laukumā mājinieki veica izrāvienu un atradās priekšā ar 25:22.

Otro ceturtdaļu "Knicks" iesāka ar rezervistiem, bet tāpat ilgāku laiku neizlaida pārsvaru. Atgriežoties latvietim laukumā, viņš trāpīja vēl vienu tālmetienu un viesi bija priekšā ar 34:26, tomēr turpinājumā "Hawks" veica lielu izrāvienu un "Knicks" jau zaudēja ar 36:41.

Drīz vien spēle noslēdzās "Knicks" līderim Entonijam, kurš groza apakšā veica sitienu Tabo Sefološam un tika izraidīts no spēles. Neskatoties uz to, "Knicks" nezaudēja pavedienu. Puslaika beigās latvietis ātrajā uzbrukumā iemeta divus punktus no groza apakšas un "Knicks" bija priekšā ar 47:45.

Otrā puslaika ievadā "Knicks" vairākkārt kļūdījās, tomēr turējās priekšā pretiniekiem, turklāt trešās ceturtdaļas vidū pēc pārkāpuma pret latvieti arī Hovards saņēma tehnisko piezīmi. Turpinājumā "Knicks" panāca vadību ar 60:52, atgūstot lielāko pārsvaru cīņā.

Kopumā latvietis uzbruka ar zemu metienu precizitāti un līdz trešās ceturtdaļas izskaņai bija realizējis vien trīs no 11 metieniem no spēles, tomēr, kad viņu nomainīja, "Knicks" bija priekšā ar 62:57. Visa turpmākā cīņa ritēja punkts punktā. Pēc trešās ceturtdaļas viesi bija vadībā ar 66:65, bet ceturtajā Porziņģis atgriezās laukumā, kad "Knicks" jau atradās iedzinējos, tomēr latvieša tālmetiens atguva vadību ar 81:80.

Ceturto ceturtdaļu lieliski aizvadīja "Knicks" spēlētājs Džastins Holidejs, kurš uzbruka rezultatīvi un iemeta astoņus punktus. Savukārt pusotru minūti pirms pamatlaika beigām latvieša pustālais metiens panāca izlīdzinājumu 85:85 un, kā vēlāk izrādījās, ar šādu rezultātu arī noslēdzās pirmās 48 minūtes. Atlikušajā laikā komandas uzbruka neveiksmīgi, bet septiņas sekundes pirms beigām pēc neveiksmīga Derika Rouza metiena Porziņģis nenoturēja atlēkušo bumbu, izlaižot to ārpus laukuma. Tomēr arī "Hawks" atlikušo uzbrukumu nerealizēja un vienības devās pagarinājumā.

Pieliktā laika ievadā Porziņģis realizēja savu ceturto tālmetienu duelī, tomēr uz to tāpat atbildēja Sefološa. Porziņģis tika pie piezīmes uzbrukumā un Kails Korvers ar tālmetienu nostādīja "Knicks" iedzinējos ar 88:92. Brīdi vēlāk otrā galā līdzīgā epizodē pret Porziņģi netika fiksēta uzbrukuma piezīme.

Priekšpēdējā minūtē Porziņģis bloķēja Pola Milsepa raidījumu un uzreiz pēc tam otrā laukuma pusē pielaboja neprecīzu Brendona Dženingsa tālmetienu, pietuvojoties līdz 95:97. Atrodoties vadībā ar vienu punktu, "Hawks" nespēja izmest 24 sekunžu laikā, kas nozīmēja, ka "Knicks" paliek 15,2 sekundes, lai veiktu izšķirošo uzbrukumu. Tomēr tajā Rouzs paslīdēja un pazaudēja bumbu. Turpinājumā pie -3 pret Porziņģi tika pārkāpti noteikumi tālmetiena izpildes laikā, bet latvietis netrāpīja pirmo metienu. Otro viņš realizēja, bet trešo, metot tīšām garām, pārāk ātri pārkāpa līniju. Pēc tam "Knicks" komandai dueli vairs neizdevās izglābt.



Kristaps pēc mača neslēpa sarūgtinājumu par neizmantoto iespēju: "Domāju tikai par to, kā iemest visus trīs soda metienus. Tomēr netrāpīju jau pirmo, bet tam nav nekāda sakara ar nervu noturību. Vienkārši netrāpīju," pēc mača teica Porziņģis. "Esmu ļoti sarūgtināts, ka netrāpīju tik svarīgu soda metienu."



"Šīs epizodes tuvākajā laikā noteikti pārdomāšu, taču līdz nākamajai spēlei man tās ir jāaizmirst. Mums regulārajā turnīrā ir jāaizvada 82 spēles, nav tā, ka viens mačs būtu dzīvības vai nāves jautājums. Lai gan šī tik un tā mums bija svarīga cīņa. Ir kā ir. Man ir jākļūst labākam un jārealizē šādi soda metieni, kas var izšķirt spēles likteni," uzsvēra latvietis.



Porziņģis norādīja, ka abas komandas šajā spēlē uzbrukušas ar zemu metienu precizitāti, bet "Knicks" vienība cīnījusies līdz pat dueļa beigām.



"Iespējams, piespiedām pretiniekus izpildīt grūtus metienus, ko viņi nespēja trāpīt. Taču līdzīgi bija arī ar mums, tomēr smagi cīnījāmies visas 48 minūtes. Tas mums jādara katru maču, lai varētu cīnīties par panākumu," pauda Porziņģis.

Porziņģa pēcspēles komentārs:



Tikmēr "Knicks" galvenais treneris Džefs Hornačeks pēc mača bija gana optimistisks, norādot, ka šī spēle bijusi kā solis uz priekšu.



"Teicu puišiem, ka šī spēle mums bija solis uz priekšu, jo labi cīnījāmies aizsardzībā," izteicās Hornačeks. "Pretiniekiem spēles izskaņā laukumā bija diezgan īss sastāvs, un šķita, ka Porziņģis šādā situācijā varētu tikt pie netraucēta tālmetiena. Jā, viņš netrāpīja pirmo soda metienu, bet komanda pirms tam šo izspēli bija veikusi godam. Šo spēli neuzvarējām, bet bija vairākas pozitīvas iezīmes."



Porziņģis šosezon 31 mačā vidēji iemetis 20,1 punktu un izcīnījis 7,7 atlēkušās bumbas, abos rādītājos būdams otrais labākais komandā."Hawks" komanda bija zaudējusi iepriekšējās trīs spēles, kā arī sešas no septiņām savā laukumā. Sezonu Atlantas vienība iesāka ar deviņām uzvarām 11 mačos, bet kopš tā laika darbojas daudz neveiksmīgāk. "Knicks" komanda ar 16 uzvarām 31 spēlē saglabājusi piekto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā.

Atlikušajās šī gada spēlēs "Knicks" viesosies arī Ņūorleānā un Hjūstonā.

"Knicks" komanda ar 16 uzvarām 31 spēlē saglabā piekto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā, tomēr tās tuvākajai sekotājai "Hawks" ir 16 panākumi 32 cīņās.



LETA/Foto: AP/Scanpix/LETA