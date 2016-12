Dažas stundas pirms tam tika ziņots, ka Reinoldsa trešdien ievietota slimnīcā pēc pārciestas triekas.

Paramediķi pēc izsaukuma ieradās Reinoldsas dēla Toda Fišera mājoklī Beverlihilzā, un aktrise no turienes tika aizvesta uz netālu esošo Sīdarsinajas slimnīcu. TMZ ziņoja, ka Reinoldsu bija satriekusi viņas meitas Fišeres nāve pēc lidmašīnā piedzīvotas sirdstriekas. Reinoldsa bija ieradusies dēla mājā, lai apspriestu Fišeres bēru organizēšanu.

Reinoldsa, kas pērn saņēma Amerikas Kinoakadēmijas Džīna Heršolta humanitāro balvu, pirmoreiz piesaistīja kinoskatītāju uzmanību ar lomu 1952.gada filmā "Singin' in the Rain" ("Dziedot lietū"). Vēlāk viņa tika nominēta "Oskaram" par vadošo lomu 1964.gada filmā "The Unsinkable Molly Brown" un palīdzēja dibināt organizāciju, kas risina psihiskās veselības problēmas.

Reinoldsas laulībā ar dziedātāju Ediju Fišeru piedzima divi bērni. Meita Kerija Fišere kļuva par kinoaktrisi, un viņai slavu nodrošināja princeses Lejas loma "Zvaigžņu karu" sāgā.







