Par aktīvās meklēšanas fāzes beigām aģentūrai TASS pavēstīja operācijas štābā. Informācijas avots norādīja, ka virs ūdens izvilkti praktiski visi nokritušā lainera elementi. Avots piebilda, ka lidmašīnas atlūzas atrodas īpašā laukumā, kur speciālisti tās analizē. Tiek ziņots, ka atrasti 12 lieli un 1547 mazāki lidmašīnas fragmenti.Meklēšanas un daļa fizelāžas izcelšanas darbos iesaistītie kuģi jau pametuši meklēšanas darbu rajonu, piebilda informācijas rajons.Krievijas ūdenslīdēji ceturtdien atsāka meklēšanas darbus, kas bija apturēti vētras dēļ, aģentūrai "RIA Novosti" pavēstīja Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas pārstāvis.Glābšanas darbos piedalījušies 3600 cilvēki un 45 kuģi un kuteri.Bojāgājušo un lidmašīnas atlūzu meklēšanai bija piesaistītas 15 lidmašīnas, 16 helikopteri un bezpilota lidaparāti, pārmeklējot 340 kvadrātkilometrus lielu teritoriju. Operācijā iesaistītie kuģi pārmeklējuši 100 kvadrātkilometrus lielu teritoriju. Krievijas gaisa spēki pārmeklējuši 240 kvadrātkilometrus lielu platību.Glābēji no ūdens izvilkuši 20 līķus, kā arī gandrīz visu katastrofā bojāgājušo ķermeņa daļas, aģentūrai "Interfax" atklāja informācijas avots ekspertīzes dienestos."Traģēdijas upuru lielākās daļas atpazīšanai būs vajadzīga ģenētiskā ekspertīze," skaidroja avots.Iepriekš informācijas avots aģentūrai "RIA Novosti" pavēstīja, ka no ūdens izcelti 19 līķi, 17 no kuriem, kā arī visas ķermeņa daļas nogādātas Maskavā atpazīšanai un ģenētiskajai ekspertīzei."Tu-154" ar 92 cilvēkiem avarēja 25.decembrī dažas minūtes pēc izlidošanas no Sočiem. Ar to sagaidīt Jaungadu Sīrijā devās Krievijas armijas karavīri, Aleksandra Aleksandrova vārdā nosauktā Krievijas armijas dziesmu un deju ansambļa mākslinieki un žurnālisti.Krievijas Federālais drošības dienests, Kremlis un citas atbildīgās institūcijas paziņojušas, ka nav atklātas pazīmes notikušā saistībai ar teroraktu.Pēc pirmās "melnās kastes" ierakstu analīzes par ticamāko avārijas cēloni atzīta pilotēšanas kļūda, otrdien ziņoja avoti. Citas iespējamās versijas ir svešķermeņu iekļūšanas dzinējā, nekvalitatīva degviela vai tehnisks defekts.Avarējusī lidmašīna būvēta pirms 34 gadiem, pēdējo reizi remontēta 2014.gadā, bet tehniskā apkope tai veikta šā gada septembrī.Kā pavēstīja avots aģentūrai "Interfax", pēc sākotnējās informācijas lidmašīna cietusi avāriju "sagāšanās" dēļ, jo nav bijusi pietiekama spārnu celtspēja. Pēc viņa teiktā, "Tu-154" aizspārņi nostrādājuši nesaskaņoti, to neizbīdīšanās rezultātā tika zaudēta nepieciešamā celtspēja, un ātrums nav bijis pietiekams augstuma uzņemšanai.