Gudļevskis netiek pie iespējas sevi pierādīt NHL spēlē; "Lightning" tik un tā uzvar

Šī mača gaitā "Canadiens" izvirzījās vadībā ar 3:1, tomēr noslēdzošajā trešdaļā mājinieki guva divus bezatbildes vārtus, kas ļāva panākt izlīdzinājumu. Uzvaru "Lightning" vienībai pagarinājuma otrajā minūtē nodrošināja Tailers Džonsons, kuram šis bija otrais vārtus guvums šajā duelī.Šobrīd par "Lightning" pamatvārtsargu kļuvušais Andrejs Vasiļevskis šajā mačā atvairīja 19 no 22 metieniem, kamēr Gudļevskis palika rezervē."Lightning" vienība pēdējo četru maču laikā guvusi trīs uzvaras.Tampabejas komandas pamatvārtsargs Bens Bišops pašlaik ārstē savainojumu un tuvākajā laikā vēl nevarēs atgriezties laukumā, tāpēc no Amerikas Hokeja līgas (AHL) tika izsaukts Gudļevskis.Tikmēr citā trešdienas mačā Sentluisas "Blues" savu skatītāju priekšā ar 6:3 (2:1, 0:1, 4:1) pārspēja Filadelfijas "Flyers".Pie sava pirmā "hat-trick" karjerā šajā spēlē tika "Blues" hokejists Robijs Fabri, bet mājinieki uzvaru nodrošināja trešajā trešdaļā, kad, rezultātam esot nelabvēlīgam 2:3, izdevās gūt četrus vārtus pēc kārtas.Uzvaru guvusi arī pašreizējā Stenlija kausa glabātāja Pitsburgas "Penguins", kas savā laukumā ar 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) pārspēja Karolīnas "Hurricanes".Šajā mačā traumā iedzīvojās "Penguins" vārtsargs Mets Marejs, tāpēc vārtos līdz ar to noslēdzošās trešdaļas sākumu stājās Marks Andrē Flerī. Šajās 20 minūtēs viņš atvairīja visus 19 metienus, kamēr Pitsburgas komanda guva divus bezatbildes vārtus un nodrošināja uzvaru.Ar vieniem vārtiem šajā mačā izcēlās "Penguins" zvaigzne Sidnijs Krosbijs, kurš tagad ar 26 vārtiem un 16 rezultatīvām piespēlēm ir turnīra rezultatīvākais hokejists. Tikpat rezultativitātes punktu ir arī Edmontonas "Oilers" talantam Konoram Makdeividam, kurš iemetis 13 vārtus.Kopvērtējumā visas līgas un Austrumu konferences līdere ar 53 punktiem 57 mačos ir "Penguins", kamēr "Lightning" vienība ar 39 punktiem 36 spēlēs ir šīs konferences devītajā vietā. Savukārt Zemgus Girgensona pārstāvētā Bufalo "Sabres" komanda 34 spēlēs tikusi pie 34 punktiem un ieņem 14.vietu, apsteidzot "Red Wings" un Ņūdžersijas "Devils".Tikmēr Rietumos vadībā ar 49 punktiem 37 cīņās atrodas Čikāgas "Blackhawks".