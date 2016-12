Padomi Jaungada svinību tēlam: velveta kleita, rakstainas zeķubikses un tumšs make-up

Velveta un fliteru kleita vai bikškostīms

Jaunais gads ir mirklis, kad būt spožai, pamanāmai, košai un krāsainai. Ja esi drosmīga, tad izvēlies sarkanu vai jebkādas citas krāsas velveta kleitu ar dziļu dekoltē, papildinot to ar gariem auskariem un matus ieveidojot ar lielām, vieglām lokām. Tā var būt arī izšūta fliteru kleita vai arī garš džemperis ar svinīgiem izšuvumiem.





Rakstainas zeķubikses un baikera zābaki

Korsetes, jostas un mežģīnes

Tumšas lūpas, mākslīgas skropstas un paspūrušas lokas

Svinīgi un neaizmirstami izskatīsies dažāda tipa bārkstu kleitas vai jebkas, kur akcentiem izmantotas spalviņas. Tāpat Jaungada sagaidīšanai var uzvilkt satīna kleitu ar mežģīņu detaļām. Ja kleitas nav tavs variants, tad izvēlies kādu bikškostīmu, kostīmu, kombinezonu vai garos plisētos svārkus ar metālisku spīdumu.Lai dodoties laukā vērot svētku uguņošanu nebūtu auksti, kā akcentu var izvēlēties zeķes un zeķubikses ar interesantiem rakstiem vai kādā svinīgā krāsā. Īpaši sievišķīgi izskatīsies, ja kombinēsi elegantas kurpītes ar zeķēm, kas nobraukušas līdz potītēm.Jebkuru sievišķīgu tērpu dejojamāku var padarīt ar zemiem, smagnējiem baikera tipa zābakiem. Bet pusnaktī no aukstuma var paslēpties biezā adījuma jakā vai džemperī.Lai radītu vēl izteiksmīgāku svinību tēlu, jāizceļ viduklis. Tas izdarāms ar korsešu vai inkrustētu jostu palīdzību. Savukārt stājas izcelšanai jāņem talkā viena no šīs sezonas karstākajām tendencēm – apjomīgie plecu polsteri. Bet, ja ir vēlme koptēlu padarīt vieglāku, tad to iespējas izdarīt ar caurspīdīgām detaļām un sievišķīgām mežģīnēm.Frizūras gadumijas vakarā jāveido nedaudz nevīžīgas, viegli paspūrušas, ar kādu izkritušu šķipsnu. Ja tomēr frizūra ir savākta, to visu var dekorēt ar mirdzošu sprādzi vai stīpiņu. Domājot par grimu, kādā sagaidīt Ugunīgā gaiļa gadu, jāakcentē tikai viena sejas daļa. Proti, viegls make-up ar tumšām, dramatiskām lūpām vai tumšas, piesātinātas acis ar neitrālu lūpu spīdumu. Šis noteikti ir arī īstais laiks spīdīgām ēnām, krāsainiem laineriem un pieliktām skropstām – atļauts ir viss! Un, lai pieliktu punktiņu uz i, papildini savu Jaungada nakts uznāciena tēlu ar sev raksturīgu smaržu aromātu, kā arī kičīga dizaina rokassomiņu.