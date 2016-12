Jaunā gada pasākumu laikā slēgs satiksmi 11. novembra krastmalā

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

- 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;- Poļu gātes posmā no 11. novembra krastmalas līdz Pils ielai;- Bīskapa gātes posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai;- 11. novembra krastmalai pieguļošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un līdz Poļu gātei).Minētajā laika posmā tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam un Doma laukuma posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.No 31. decembra plkst. 18.00 līdz 1. janvārim plkst. 12.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Kaļķu ielas posmā no 11.novembra krastmalas līdz Kungu ielai.Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi 11. novembra krastmalā un krastmalai pieguļošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti) tiks ieviesti jau no 30. decembra plkst. 20.00.