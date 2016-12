Latvijas handbolisti pārliecinoši zaudē Ēģiptei un Rīgas domes kausa izcīņā paliek pēdējie. FOTO

Latvijas handbola izlase mačā pret Ēģipti



























































30 attēli

Latvijas handbola izlases sastāvs Rīgas domes kausā:

Latvijas valstsvienības sastāvā pa pieciem vārtiem guva Māris Veršakovs un Jānis Pavlovičs, kamēr četrus pievienoja Toms Lielais.Latvijai šis mačs sākās ļoti neveiksmīgi, jo diezgan ātri tā nonāca iedzinējos ar 1:7, bet pirmais puslaiks tika noslēgts pagalam pieticīgi - 6:16. Otrajā puslaikā starp abām vienībām bija līdzīgāka spēle, taču Latvijas handbolistiem neizdevās lauzt cīņas gaitu un atjaunot intrigu šajā duelī.Tādējādi ar diviem punktiem trīs spēlēs Latvija kausa izcīņas kopvērtējumā palika ceturtā starp četrām komandām.Pirms tam ceturtdien otro gadu pēc kārtas Rīgas domes kausa izcīņā uzvarēja Krievija, jo tai ar 28:21 (12:9) izdevās pieveikt Baltkrieviju.Latvijas vīriešu handbola izlase turnīru otrdien sāka, ar 23:20 pārspējot savu principiālo pretinieci Baltkrievijas izlasi, kurai šovasar sīvā cīņā zaudēja ceļazīmi uz nākamā gada pasaules čempionātu. Savukārt trešdien mājinieki ar 19:27 atzina Krievijas pārākumu.Tikmēr Ēģipte vispirms ar 23:24 zaudēja Krievijai, bet pēc tam ar 27:28 cieta neveiksmi arī pret Baltkrieviju.Ar maksimāli iespējamiem sešiem punktiem trīs spēlēs Rīgas domes kausā uzvarēja Krievija, kam ar diviem punktiem sekoja attiecīgi Ēģipte, Baltkrievija un Latvija.Latvija vēl pirms ceturtdienas mačiem saglabāja teorētiskas izredzes uz uzvaru turnīrā, taču bija jācer, ka Baltkrievija atņems punktus Krievijai, bet pašiem jāuzvar Ēģipte. Tiesa, nepiepildījās neviens no scenārijiem.Visas trīs Latvijas izlases pretinieces janvārī piedalīsies pasaules čempionātā, kas norisināsies Francijā.Rīgas domes kausā treneri pārbaudīja tuvākās valstsvienības rezerves, tādējādi kuplā skaitā bija iekļauti 11 "SynotTip" Latvijas handbola virslīgas spēlējošie spēlētāji, kuri veidoja lielāko daļu no izlases 21 handbolista. Bez jau pieredzējušajiem spēlētājiem Jāņa Pavloviča, Ulda Līberga un Arta Kurmēna komandā tika iekļauti arī jaunās paaudzes spēlētāji Raivis Gorbunovs, Igors Ignatjevs un Uvis Strazdiņš, kuri debiju valstsvienībā piedzīvoja trešdien pret Krieviju. Tāpat pirmoreiz izsaukumu uz izlasi saņēma "Vaiņodes" handbolists Oskars Pāvils, bet Rīgas "Celtnieka" spēlētājs Roberts Freibergs valstsvienībā atgriezās pēc piecu gadu pārtraukuma.Lielāko daļu no ārzemēs spēlējošajiem veidoja Vācijas trešās līgas spēlētāji, kuri kopskaitā ir deviņi, ieskaitot rezultatīvo Elviju Borodovski, kurš nepiedalījās pirmās divās Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs pret Ungāriju un Dāniju. Tāpat uz valstsvienību bija izsaukts Norvēģijā spēlējošais Einārs Kiršteins.Tiesa, Latvijas izlasei nepalīdzēja valstsvienības līderis Dainis Krištopāns, Vācijas pirmajā bundeslīgā spēlējošie Aivis Jurdžs un Ģirts Lilienfelds, kā arī kapteinis Ingars Dude.LETA jau ziņoja, ka Uģa Vikštrema trenētā Latvijas izlase 2017.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu iesākusi ar zaudējumiem 16:24 Ungārijai un 23:36 olimpiskajai čempione Dānijai. Vēl šajā apakšgrupā spēkojas Nīderlandes handbolisti, pret kuriem mači būs nākamajā gadā. Latvijas izlasei šajā sasaukumā bija jāiztiek bez vairākiem komandas vadošajiem spēlētājiem. Komandā nebija tās neapšaubāmā līdera Krištopāna, turklāt veselības problēmu dēļ nevarēja palīdzēt arī Jurdžs un Lilienfelds.Eiropas čempionāta finālturnīram kvalificēsies katras grupas pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī labākā no trešo vietu īpašniecēm. Kvalifikācija šīm sacensībām noslēgsies nākamā gada jūnijā.Latvijas handbola izlase novembra sākumā aizvadīja pirmās spēles kopš jūnija, kad dramatiskā cīņā palika bez ceļazīmes uz 2017.gada pasaules čempionātu. Toreiz duelī ar Baltkrieviju rezultāts divu spēļu summā bija neizšķirts, bet finālturnīru sasniedza pretinieki, kuri iemeta vairāk vārtus izbraukuma mačā.19 gadu laikā, kopš norisinās Rīgas domes kauss, Latvijas handbolisti tajā uzvarējuši deviņas reizes, tostarp aizpērn, kad tas tika paveikts pēc astoņu gadu pārtraukuma, bet pērn nācās samierināties ar otro vietu. Kopumā turnīrā startējušas 19 valstu komandas - Latvija, Lietuva, Igaunija, Ukraina, Somija, Polija, Īrija, Malta, Armēnija, Luksemburga, Kipra, Moldova, Fēru salas, Beļģija, Baltkrievija, Lielbritānija, Krievija, Slovākija un Itālija.- Edgars Kukša ("VFL Fredenbeck", Vācija), Artūrs Kuģis ("TV Grosswallstadt", Vācija), Raitis Puriņš (Rīgas "Celtnieks");- Igors Ignatjevs (Rīgas "Celtnieks", MSĢ/LAT-98), Rihards Leja (Rīgas "Celtnieks");- Nils Kreicbergs ("SV Beckdorf", Vācija), Artūrs Lazdiņš (Rīgas "Celtnieks"), Artis Kurmēns ("Ogre"/"Miandum"); Oskars Pāvils ("Vaiņode"), Raivis Gorbunovs ("Latgols", MSĢ/LAT-98)- Toms Lielais (Flensburgas "Handewitt II", Vācija), Raimonds Trifanovs ("SV Beckdorf", Vācija), Māris Veršakovs ("HSG Nord HU", Vācija);- Elvijs Borodovskis ("TSG Hassloch", Vācija), Valdis Gūtmanis ("SV Mecklenburg Schwerin", Vācija);- Jānis Pavlovičs (Ludzas "Latgols"), Uvis Strazdiņš ("Ogre"/"Miandum", MSĢ/LAT-98), Arvis Juzups ("SV Beckdorf", Vācija);- Uldis Lībergs ("Jūrmalas Sports"), Einārs Kiršteins ("HK Herulf", Norvēģija), Roberts Freibergs (Rīgas "Celtnieks").