Pinka jau palielās ar jaundzimušā bērna foto

Dziedātāja Pinka ar vīru un meitu 2015. gada pavasarī







4 attēli

37 gadus vecā dziedātāja fotoapmaiņas vietnē "Instagram" apstiprināja, ka dēls dzimis pirmdien.Par grūtniecību pāris paziņoja 16.novembrī.Hārts nesen atklāja, ka, tuvojoties paredzētajam dzemdību laikam, ģimene ar piecgadīgo meitu Vilovu nolēmusi Ziemassvētku laikā palikt mājās, jo viņa sievai nav ieteicams ceļot."Šis būs pirmais gads, kad mēs paliksim mājās," sportists teica izdevumam "People", piebilstot, ka parasti viņi dodas uz sievas ģimenes mājām Pensilvānijā.17.janvārī pāris svinēs 11.kāzu gadadienu.Pinka, kuras īstais vārds ir Alīsija Mūra, apprecējās 2006.gada janvārī. Pāris iepazinās 2001.gadā. Viņu pirmā meita pasaulē nāca 2011.gadā.Pinka 2000.gadā izlaida savu debijas albumu "Can't Take Me Home", bet 2001.gadā viņa saņēma "Grammy" balvu labākajam popa projektam septiņdesmito gadu hita "Lady Marmalade" jaunajai versijai, kuru viņa izpildīja kopā ar "Lil' Kim", Kristinu Agileru un Maju.Kopumā viņa izdevusi sešus studijas soloalbumus.