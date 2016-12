Radījuma „Apaļais galds” laikā žurnālisti sazvanīja Ingušijas Guli ciematā dzīvojošo Ilijevu. Tā kā cienījamais 1896. gada martā dzimušais kungs krievu valodu praktiski nesaprot, viņa teikto pārtulkoja viņa mazmeita. Lūk, ko uz žurnālistes jautājumiem atbildēja viens no planētas vecākajiem cilvēkiem:- Sevi atceros no septiņu gadu vecuma?- Jā, tieši tā.- Pirmo pasaules karu atceros ļoti mazliet. Bet neko īpašu neatceros...- Vislabāk man klājās pirms 65 gadiem, kad apprecējos. Tai laikā man bija ļoti labi.- Nekad neesmu lietojis alkoholu, ne arī smēķējis.- Tas ir Valdimirs Putins. Vienmēr esmu bijis par viņu. Viņš ir pats labākais. Paldies Putinam!To, vai Ingušijā dzīvojošais Appazs ir planētas vecākais iedzīvotājs, skaidri dokumentāli gan neviens nevar apliecināt, jo dokumenti no 19. gadsimta beigām varētu būt pazuduši vai pat pārrakstīti. Jāteic, ka pirms mēneša par planētas vecāko sievieti oficiāli tika atzīta 117 gadus vecā itāliete Emma Morano. Latvijā visvecākajam pensionāram ir 106 gadi.